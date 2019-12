Un barbat care fusese condamnat pentru crima, eliberat din inchisoare in baza recursului compensatoriu, a recidivat si si-a ucis iubita

Audiat de procurori

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Maria Cotrau, a declarat, duminica, pentru corespondentul Mediafax, ca barbatul este audiat de procurori."S-a deschis un dosar penal pentru violenta in familie cu referire la infractiunea de omor , in cazul unui barbat din Alesd, retinut si care este audiat. Este vorba despre doi concubini, iar femeia a decedat, cauza decesului fiind asfixiere mecanica prin strangulare. Barbatul a fost eliberat din penitenciar in anul 2018", a spus Cotrau.Din primele informatii, crima s-a produs in jurul orei 2. Barbatul, Iosif Ventel, 47 ani, si-a sugrumat concubina, dupa care s-a predat la Politie.Barbatul a fost retinut si este audiat, la ora transmiterii acestei stiri, de un procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, potrviit publicatiei locale " Bihoreanul ."Potrivit sursei citate, in 2008, Iosif Ventel si-a ucis in mod barbar concubina care il parasise, mama a 5 copii. Barbatul a injunghiat-o pe femeie cu mai multe lovituri de cutit, iar apoi a lovit-o in cap si cu un topor. El a fost arestat preventiv si condamnat ulterior, in 2010, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 15 ani de detentie.Ucigasul ar fi trebuit sa iasa din penitenciar in 2022, insa a fost eliberat conditionat pe 15 februarie 2018, in baza Legii 169/2017, care prevede reducerea din totalul pedepsei a 6 zile pentru 30 de zile executate in conditii de detentie necorespunzatoare.