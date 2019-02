Un barbat din Arad si-a injunghiat sotia, apoi s-a sinucis

Ziare.

In locuinta era prezent si copilul de zece ani al cuplului.Crima a fost anuntata la 112, iar politistii au gasit in locuinta o femeie de 38 de ani injunghiata de aproape 30 de ori, in timp ce sotul acesteia a fost gasit mort langa bloc, dupa ce s-ar fi aruncat de la fereastra locuintei.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, din primele cercetari reiese ca, pe fondul geloziei, barbatul, care avea 40 de ani, si-a injunghiat sotia cu un cutit de bucatarie, iar apoi a incercat sa se sinucida cu acelasi cutit, in cele din urma aruncandu-se de la etaj.In locuinta a fost prezent si copilul de zece ani al cuplului, care urmeaza sa fie consiliat de specialisti.Procurorii si politistii, care au deschis un dosar pentru omor calificat, au facut cercetari cateva ore la locul evenimentului, iar luni urmeaza sa audieze si locatari din bloc.