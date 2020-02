Un barbat din Ilfov a incalcat ordinul de protectie, si-a omorat sotia, apoi a incercat sa se sinucida

Ziare.

"In cursul zilei de astazi (vineri- n.red.) in jurul orelor 06:47 Inspectoratul de Politie al judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie cu privire la faptul ca un barbat si-a taiat cu cutitul sotia", se arata intr-o informare a Politiei Ilfov.Medicii ajunsi la fata locului au constatat decesul femeii. Barbatul a fost gasit la el acasa, unde a incercat sa isi taie venele, insa a fost transportat la spital pentru ingrijiri.Agresorul avea emis din data de 18 decembrie 2019 de catre Judecatoria Buftea un ordin de protectie.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, urmarirea penala fiind in competenta exclusiva a Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov.