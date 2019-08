Un barbat din Ilfov a fost executat pe strada. A primit gloante in gat si in frunte

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, marti dimineata, in jurul orei 03:17, IPJ Ilfov a fost sesizat, de catre o femeie, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in comuna 1 Decembrie, a auzit doua focuri de arma si a gasit in fata portii o persoana inconstienta, de sex masculin.La fata locului s-au deplasat de indata politistii orasului Magurele, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si Serviciul Arme, Explozibili si Substante Periculoase, precum si ambulanta, care a constatat decesul persoanei prin impuscare.De asemenea, a fost anuntat Serviciul de Medicina Legala.In prezent se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, urmarirea penala fiind in competenta exclusiva a procurorilor de pe langa Parchetul Tribunalului Ilfov.Potrivit Antena 3, victima a fost executata in stil mafiot, fiind impuscata in gat si in frunte.