Un cetatean strain este principalul suspect in cazul femeii gasite moarta intr-un imobil cuprins de flacari din Capitala

"In urma activitatlor desfasurate in ultimele 24 de ore de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri, in cauza privind omorul si incendierea din noaptea de 7/8 septembrie, din sectorul 6, a fost identificat un barbat, principal suspect in cauza.Barbatul are 32 de ani si este cetatean strain", precizeaza Politia Capitalei.Acesta este dus la audieri la Politia Capitalei.Cadavrul unei femei de 44 de ani, cu lovituri la cap, a fost gasit in noaptea de vineri spre sambata intr-un imobil cuprins de incendiu din sectorul 6 al Capitalei."In noaptea de 7/8.09., prin apel 112 a fost sesizat un incendiu la un imobil situat in sectorul 6. La fata locului s-au deplasat echipaje ale pompierilor si politisti ai Sectiei 21. In interiorul locuintei a fost gasit cadavrul unei femei de 44 de ani, care prezenta leziuni la nivelul capului", a anuntat sambata Politia Capitalei.