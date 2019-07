Un deputat USR da detalii despre apelurile Alexandrei la 112: Ravasitor, este pur si simplu devastator

Ziare.

com

"Pe de alta parte, stiti foarte bine, ca astazi am ascultat acele convorbiri intre victima si operatori.. (...)Spun la modul general, pentru ca exista un fel de conflict asa al declaratiilor intre institutii, in loc sa aiba, sa faca front comun si sa dea informatii cu acuratete catre public, faptul ca nu au facut acest lucru a condus la informatii contradictorii, la informatii care pot fi si manipulari la un moment dat, pentru ca exista interese foarte mari pentru a arunca toata vina pe cealalta institutie, asa incat va rog sa priviti cu rezerve tot ce vine fara sa aiba un caracter oficial. Trebuie sa ii facem pe cei din autoritati sa ne spuna in mod oficial care sunt datele cata vreme nu se pericliteaza ancheta", a afirmat Ion, dupa sedinta Comisiei de aparare in care au fost audiati reprezentantii STS.El a spus ca nu a primit raspuns cu privire la faptul ca timp de cinci ani nu s-a rezolvat problema unui sistem mai eficient de localizare."Care este motivul pentru care din 2014 si pana in 2019, dupa cinci ani de zile, inca nu s-a rezolvat aceasta problema, inca nu s-a gasit un sistem mai eficient, mai rapid si mai exact de localizare a apelurilor 112? Abia la inceputul anului 2017 s-au pus la punct niste tehnologii care pot face acest lucru, dar, din 2017 si pana in prezent, iarasi au trecut doi ani de zile si aceasta este o chestiune asupra careia nu am gasit un raspuns decat acela ca s-a contestat. (...)Din punctul meu de vedere exista o birocratie care a blocat undeva aceasta achizitie. E adevarat, se doreste a se face ceva pe fonduri europene, mult mai amplu, care depaseste cu mult strict aceasta chestiune a localizarii apelurilor, dar este un termen foarte lung de doi ani de zile", a completat Stelian Ion.La randul sau, deputatul USR Bogdan Rodeanu a afirmat ca este o problema "grava" faptul ca dupa o ora si jumatate reprezentantul Politiei a solicitat sprijinul STS pentru a se vizualiza zona de unde se indicase ca ar proveni apelul victimei."Din informatiile furnizate de reprezentantul STS, Politia a solicitat sprijinul STS pentru a deschide acea aplicatie si pentru a vizualiza aria primara in care se afla victima", a explicat el.Rodeanu a adaugat ca in comisie nu s-au identificat solutiile pentru prevenirea unor astfel de situatii, pentru ca nu s-au terminat toate audierile."Situatia este mult mai complexa, cu foarte multi actori institutionali si pentru a vedea ce nu a mers bine si ce se putea regla pe cale legislativa trebuie sa evaluam si activitatea celorlalte institutii. Ne pare foarte rau si este complet regretabil ca astazi nu au fost prezenti in sala reprezentantii MAI, ai Inspectoratului de Politie si ai Directiei de Protectie Interna", a afirmat Bogdan Rodeanu.In cazul tragediei de la Caracal, Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor i-a audiat, luni, pe reprezentantii STS. Mai multi deputati au criticat lipsa reprezentantilor Ministerului Afacerilor Interne . Presedintele comisiei, Dorel Caprar, a precizat ca a avut o discutie cu ministrul de Interne si acesta va fi invitat ulterior, dupa sedinta CSAT, la audieri.