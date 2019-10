Un padurar din Maramures a fost gasit mort in padure, impuscat

Ziare.

"Am fost sesizati cu privire la un caz de persoana gasita decedata prin impuscare. Este vorba despre un lucrator silvic gasit mort. Procurorul de caz se deplaseaza la fata locului.Incidentul a avut loc intr-o zona montana. (...) Din primele informatii, a fost vorba despre o arma de vanatoare. Cauza a fost inregistrata sub aspectul savarsirii infractiunii de omor", a spus Bogdan Gabor.Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a precizat ca barbatul decedat avea 37 de ani."In aceasta seara, intr-o padure dintre localitatile Rogoz si Lapusul Romanesc, a fost gasit decedat un barbat in varsta de 37 de ani. S-a constituit echipa complexa de cercetare, care desfasoara activitati pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care a decedat barbatul", a declarat Florina Metes.Potrivit unor surse din apropierea anchetei, corpul padurarului a fost gasit aruncat intr-o rapa din padure.Padurarul era angajat al Directiei Silvice Maramures, Ocolul silvic Strambu Baiut. El era casatorit si avea trei copii.