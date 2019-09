Un paznic a fost rapit si omorat in bataie de un barbat: Il banuia ca ii furase bateriile de la tirul parcat in curtea unui garaj

Ziare.

Victima a fost abandonata pe o strada in apropierea spitalului din Cernavoda, fiind gasita decedata de catre un medic al unitatii spitalicesti. Agresorul si complicele sau au fost arestati preventiv pentru 30 de zile.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, pe data de 10 septembrie, procurorii au decis retinerea pentru 24 de ore a doi barbati, unul pentru comiterea infractiunii de omor si de lipsire de libertate in mod ilegal, iar cel de-al doilea in calitate de complice.Anchetatorii au stabilit ca pe data de 5 septembrie, primul barbat, insotit de complicele sau, l-a lovit pe un paznic la un garaj de tiruri din Medgidia, in varsta de 61 de ani, si l-a fortat sa intre in portbagajul unui autoturism, victima fiind dusa apoi in padurea de la marginea localitatii."Acolo primul inculpat a agresat-o extrem de violent pe victima, lovind-o de peste 20 de ori cu pumnii, picioarele si un bat de lemn peste tot corpul, mai putin in zona capului, astfel incat i-a provocat grave leziuni, inclusiv doua fracturi ale femurului si tibiei piciorului stang si mai multe fracturi costale. Desi prezent la agresiune, cel de-al doilea inculpat nu a incercat sa opreasca agresiunea sau sa o salveze in alt mod pe victima lipsita de libertate, ci a asistat pasiv la actiunile ilicite ale coinculpatului.In continuare, speriati de consecintele actelor agresive, inculpatii au transportat-o cu o dubita pe victima si au abandonat-o pe o strada din orasul Cernavoda, in apropierea spitalului, fara a o aduce insa direct in urgenta unitatii medicale, de teama declarata de a nu fi recunoscuti si eventual opriti de politisti", se arata in comunicat.Procurorii au precizat ca la scurt timp dupa ce a fost abandonat pe trotuar, paznicul a fost gasit decedat de un medic de garda alertat de portarul spitalului, iar la autopsie s-a stabilit ca decedase prin soc traumatic si hemoragic, in cadrul unui politraumatism.Cei doi au povestit anchetatorilor ca primul barbat l-a rapit si l-a agresat pe paznic deoarece il banuia ca ar fi implicat in furtul a doua baterii-acumulator de la autotrenul sau parcat in curtea garajului pazit de victima, asa incat a dorit sa ii aplice o corectie si sa o determine sa recunoasca furtul acumulatorilor.Cei doi barbati au fost arestati preventiv pe data de 10 septembrie, de catre Tribunalul Constanta.