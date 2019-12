Un recidivist eliberat prin recursul compensatoriu a omorat cu salbaticie doua femei, la Baia Mare

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, Marius Iancu, a declarat, joi, ca initial doi vanzatori de plapumi din Ungaria au fost suspectati, dar au fost audiati si lasati sa plece, in conditiile in care se aflau intamplator in zona in perioada comiterii crimelor."Avem o persoana retinuta in cazul dublei crime de la Barsaul de Sus, urmarirea penala fiind in curs de desfasurare. Procurorul de caz a cerut autorizatie de perchezitie, se fac cercetari in continuare. Persoana respectiva nu face parte dintre cei doi rromi care fusesera si ei audiati, acestia fiind liberi sa plece. Intamplarea a facut sa se afle in fata casei in acea perioada", a spus Iancu.Surse judiciare au declarat ca persoana retinuta este un barbat, cu antecedente penale, recidivist, recent eliberat din inchisoare in urma recursului compensatoriu, scopul crimelor fiind jaful.Doua femei de 53 si 65 de ani au fost ucise marti, intr-o casa din Barsaul de Sus, fiind lovite in cap de mai multe ori.