Un roman a fost arestat pentru ca si-ar fi ucis doi copii imediat dupa nastere: I-a pus in saci de plastic si i-a ingropat langa casa

Ziare.

com

Intr-un comunicat remis presei sambata de procurori se precizeaza ca faptele odioase de care este acuzat barbatul s-ar fi petrecut in 2002 si respectiv in 2015."In fapt, s-a retinut ca inculpatul Radulescu Pavel, in cursul anului 2002, imediat dupa ce sotia sa a nascut la termen un nou-nascut de sex masculin,, la circa 200 metri de casa, situatie care s-a repetat si in cursul anului 2015, cand sotia sa a nascut un alt nou-nascut, de sex feminin, pe care inculpatul", se arata in comunicatul remis presei de Parchetul General.