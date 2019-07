Un tanar suspectat ca a ucis o femeie in Anglia a fost prins in Cluj

Ziare.

com

"In aceasta dimineata, politistii din cadrul Directiei de Investigatii Criminale - I.G.P.R. si cei de la I.P.J. Cluj au efectuat o perchezitie, la domiciliul unui barbat, suspect de comiterea infractiunii de omor asupra unei femei din Marea Britanie. Este vorba despre un barbat, de 27 de ani, cetatean roman, care ar fi comis fapta la finalul anului 2013, in localitatea britanica Bosham", a transmis, miercuri, Politia Romana.Sursa citata a precizat ca, pe durata perchezitiei, a fost pus in aplicare si un mandat european de arestare pe numele tanarului, emis de autoritatile din Marea Britanie, suspectul urmand a fi prezentat magistratilor Curtii de Apel Cluj, in vederea confirmarii mandatului.La activitati au participat si patru politisti din Anglia, documentarea activitatii infractionale a celui in cauza fiind realizata, in cursul acestui an, de catre politisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale, din cadrul IPJ Cluj, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale si IPJ Salaj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj si in colaborare cu Ambasada Marii Britanii la Bucuresti - National Crime Agency.