Un suspect a fost retinut in cazul crimei din Piata Constitutiei. Este antrenor de box

Ziare.

com

Politia Capitalei a anuntat ca, in cazul din noaptea de 29 septembrie, s-a dispus masura retinerii fata de o persoana, sub aspectul savarsirii infractiunii de omor.Potrivit Mediafax, cel retinut este antrenorul de box Romeo Paun. La iesirea de la audieri, barbatul a negat acuzatiile.Romeo Paun a fost dus ca suspect la audieri in cursul zilei de vineri. El a fost boxer intre 2005 si 2018, acesta avand cinci victorii, 19 infrangeri si doua egaluri la activ in cariera.O actiune a Politiei in care au fost implicate zeci de echipaje, fiind facute perchezitii , a avut loc, vineri dimineata, in zona Petricani - Lacul Tei din Capitala, pentru capturarea unui barbat suspectat in cazul crimei produse la sfarsitul saptamanii trecute, in Piata Constitutiei.Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a precizat ca au avut loc 21 de perchezitii domiciliare in Bucuresti, mai multe persoane urmand sa fie duse la audieri.Audierile continua in acest caz.In 29 septembrie, in jurul orei 22:30, politistii au fost sesizati prin apel 112, in legatura cu un conflict intre mai multe persoane, pe raza Sectorului 5, in Piata Constitutiei, iar la fata locului s-au deplasat de urgenta echipaje de politie de pe raza Sectorului 5, precum si ale Brigazii Rutiere.In urma conflictului, un barbat a fost ranit, iar ulterior a murit din cauza ranilor suferite . Celalalt barbat implicat in conflict a fost ranit, suferind un traumatism la nivelul capului si primind ingrijiri medicale la fata locului, ulterior fiind dus la audieri.Cauza a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.In urma acestui incident, Politia Capitalei a anuntat suplimentarea dispozitivului de ordine publica in zona Piata Constitutiei , urmand sa existe echipe mixte de patrulare, in functie de situatia operativa din teren.