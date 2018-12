Un tanar a fost ucis in bataie intr-o benzinarie din Iasi. Criminalul e inca liber

Ziare.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, in urma unui conflict spontan care a avut loc miercuri dimineata, in jurul orei 4:30, intr-o benzinarie dintr-un cartier din Iasi, un barbat de 34 de ani a murit. Primele verificari arata ca victima si agresorul erau prieteni."Se fac cercetari. Este vorba despre un omor . Este cercetat un singur autor, care ar fi lovit cu pumnii si picioarele victima in varsta de 34 de ani. Se stie ca in cursul noptii au fost la o discoteca din comuna Mogosesti, ulterior au venit cu totii cu un autoturism in oras si s-a declansat un conflict spontan intre victima si presupusul autor", a declarat Mihaela Apostol, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi.Autoritatile nu au impus o masura preventiva pe numele presupusului autor, dar stiu unde se afla.Deocamdata nu se stie de la ce a pornit scandalul dintre cei doi.