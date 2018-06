Un taximetrist a fost ucis de doi adolescenti si abandonat intr-o padure din judetul Timis

Ziare.

Cadavrul taximetristului a fost descoperit sambata de catre un barbat intr-o padure de langa localitatea Sinersig, judetul Timis, care a sunat la 112. Imediat, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, dar si specialisti criminalisti, care au observat ca trupul era in stare de putrefactie si prezenta urme de violenta.In urma verificarilor, s-a stabilit ca barbatul era taximetrist de mai multi ani in orasul Lugoj. Potrivit anchetatorilor, in noaptea de 12 spre 13 iunie, barbatul ar fi plecat din Lugoj pentru a prelua o comanda in comuna Darova, unde a fost asteptat de doi adolescenti, de 17 si 15 ani. Dupa ce s-au urcat in masina, tanarul de 17 ani a scos un cutit si l-a injunghiat pe taximetrist din spate de mai multe ori in gat si in zona fetei.Cei doi adolescenti au dus cadavrul in padurea de langa Sinersig, unde l-au abandonat. S-au urcat din nou in masina si au furat tot ce au gasit - telefonul mobil al taximetristului si aproximativ 200 de lei. Au plecat cu masina la Timisoara, unde au vandut telefonul mobil, s-au plimbat cu taxiul pana au ramas fara benzina, iar apoi l-au abandonat in zona Parcului Copiilor si s-au intors in comuna Darova.In noaptea de sambata spre duminica, politistii din judetul Timis au reusit sa-i prinda pe cei doi adolescenti, care au fost dusi pentru audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, fiind cercetati pentru omor calificat. Tanarul de 17 ani este cercetat si intr-un alt dosar penal pentru loviri si alte violente.