Un vietnamez a fost ucis in Bucuresti. Criminalul e cautat de Politie

Ziare.

com

"Prin apel 112 a fost sesizat, in incinta unui centru de cazare, un conflict intre doi barbati, de origine vietnameza, in urma caruia unul dintre ei a fost grav ranit.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 21 si echipaje de prim ajutor, dar in pofida eforturilor medicilor barbatul a decedat", anunta Politia Capitalei.Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.Cadavrul a fost ridicat si transportat la INML in vederea necropsiei.In urma investigatiilor si audierilor, a fost identificat posibilul agresor, acesta in prezent fiind cautat, avand in vedere ca imediat dupa conflict a fugit din centrul de cazare.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si de Serviciul Omoruri.