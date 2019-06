Unul dintre cei mai cautati fugari din Europa a fost prins dupa 16 ani

Ziare.

Christopher Guest More Jr., in varsta de 41 de ani, a fugit din Marea Britanie in 2003, dupa ce l-a torturat si l-a ucis pe Brian Waters, in fata celor doi copii ai victimei, relateaza BBC Alti trei barbati, John Wilson, 69 de ani, James Raven, 60 de ani, si Otis Matthews, 41 de ani, ispasesc in prezent pedepse cu inchisoare pe viata pentru uciderea lui Waters la ferma sa din Cheshire.Waters, 44 de ani, care detinea o ferma de cannabis, a fost batut, torturat si agresat sexual timp de mai multe ore de cei trei criminali, care ii cerusera bani, suferind 123 de leziuni.Fiul victimei a fost la randul sau atacat, in timp ce fiica lui Waters a fost amenintata cu arma.More a fost arestat in regiunea Swieqi din nordul Maltei, in urma unei operatiuni comune a Agentiei Nationale pentru Combaterea Infractiunilor din Marea Britanie - National Crime Agency (NCA) si a autoritatilor malteze."Am asteptat foarte mult acest moment. Nu aveam de gand sa renuntam vreodata la cautari", a spus Graham Roberts de la NCA.Autoritatile britanice au demarat procedurile pentru extradarea lui More.