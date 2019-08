Vecinul lui Gheorghe Dinca nu i-a intrat niciodata in curte: Am simtit miros de carpa arsa, in ziua cand Alexandra a sunat la 112

Ziare.

com

"In ziua respectiva, eu am facut gratar in curte. De la el nu am vazut niciun fum. Mirosea a carpa... m-am dus in gradina sa ma uit daca e foc pe undeva... nu s-a vazut niciun foc, nimic. Deci a carpa mirosea, dar nu s-a vazut nici urma de fum, absolut nimic. A carpa arsa, atat. (...)M-au intrebat si de la politie si de la parchet si am spus ca s-a simtit un fum, dar nu stiu de unde a provenit. Nu sunt singurul vecin care spune chestia asta. S-a simtit miros de carpa in jur de 5 jumate - 7 seara, joi seara", a relatat vecinul Marian.Intrebat daca l-a vazut in acea zi pe Gheorghe Dinca, Marian a negat.Potrivit acestuia, Dinca obisnuia sa dea foc in curte, asa ca nu i s-a parut nimic anormal."Mai dadea foc, ori ca isi facea treaba lui in curte... si eu mai dau foc, mai fierb apa in curte pentru masina de spalat, fiecare vecin isi face in curte...", a mai spus vecinul lui Dinca.Marian a precizat ca nu a auzit niciun zgomot din curtea lui Gheorghe Dinca, pentru ca joi lucra la casa, in interior, si avea muzica pornita. Omul refuza sa creada ca a locuit langa un criminal si povesteste ca, atunci cand a avut nevoie, Dinca l-a ajutat."Am copil de 10 ani. Pe mine nu m-a deranjat. De fapt, m-a ajutat omul. Am cerut o betoniera de am turnat beton in curte, am avut nevoie de bani acum cativa ani, m-a servit omul. (...) Avea bani, si-a vandut locuri in spate. (...) Nu mi s-a parut suspect. Era un om singur", a mai spus Marian.Intrebat daca el crede ca Luiza a fost tinuta din aprilie captiva in locuinta lui Dinca, vecinul n-ar prea avea incredere in aceasta teorie."Eu nu as crede. Avem familii, dar sa tii un suflet de om in casa si sa nu auzi nimic, eu nu cred. Probabil din casa de la el nu se aude", a adaugat Marian.Intrebat, de asemenea, daca a fost vreodata acasa la Gheorghe Dinca, Marian a subliniat ca nu a trecut de poarta niciodata.Intre case exista un gard construit de Gheorghe Dinca in urma cu 7-8 ani, care are o inaltime de circa trei metri.Ancheta continua, sambata, in Caracal, la casa lui Gheorghe Dinca, dupa ce familia Alexandrei a primit vestea ca fata lor a fost ucisa. ADN-ul din oasele si cenusa recoltate coincid cu cele ale copilei care a sunat de trei ori la 112, pentru a fi salvata, fara succes.Sambata vor fi verificate inclusiv gropile betonate din curtea lui Dinca.