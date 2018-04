Visinescu ramane dupa gratii, Inalta Curte i-a respins definitiv intreruperea executarii pedepsei

Ziare.

O decizie similara a dat pe 1 martie si Curtea de Apel Bucuresti. Practic, magistratii au respins astazi ca nefondata contestatia lui Visinescu.Mentionam ca tortionarul isi executa pedeapsa la Spitalul Penitenciar Jilava.Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, a fost condamnat definitiv, in 10 februarie 2016, la 20 de ani de inchisoare in dosarul in care a fost gasit vinovat de crime impotriva umanitatii, decizia fiind o premiera din punct de vedere judiciar.Visinescu este primul inculpat care a fost condamnat pentru fapte comise cu peste 50 de ani in urma.