Vrancea: Un barbat impuscat mortal a fost gasit intr-o masina pe marginea unui drum

Potrivit unor surse locale, un barbat a fost gasit impuscat intr-un autoturism, pe marginea unui drum judetean, la Slobozia Ciorasti. Barbatul a fost gasit cu doua rani prin impuscare in inima, iar medicii au declarat decesul.Victima se afla intr-un autoturism Mercedes, lovit in lateral. Primele informatii arata ca este vorba despre un barbat de aproximativ 60 de ani, care ar fi patron al unei case de schimb valutar, in masina fiind gasite sume de bani.Un alt autoturism, Suzuki, de asemenea lovit lateral, a fost gasit abandonat la aproximativ 500 de metri de prima masina.Politia Vrancea a anuntat ca, vineri, in jurul orei 19.40, politistii Sectiei nr. 5 Politie Rurala Cotesti au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ar fi decedat intr-un autoturism, pe DJ 205R, pe raza comunei Slobozia Ciorasti."Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind identificat cadavrul unui barbat, de 61 de ani. Politistii IPJ Vrancea efectueaza cercetarea la fata locului, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea. De asemenea, la activitati participa si politisti ai Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane", arata Politia Vrancea.