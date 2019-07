Zeci de persoane s-au strans in fata casei lui Gheorghe Dinca. Rudele fetei disparute in aprilie au lesinat LIVE

LIVE TEXT

"Da, este adevarat. A recunoscut ca le-a omorat pe amandoua", a declarat Bogdan Alexandru, avocatul lui Dinca. In fata casei se afla si familiile celor doua fete ucise. Mama si bunicul Luizei, adolescenta de 18 ani care a disparut in luna aprilie, au lesinat si au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au aflat ca fata a fost ucisa.In prezent, numarul jandarmilor care pazesc locuinta lui Gheorghe Dinca a crescut.- Mai multe dube ale Politiei au iesit din curtea lui Gheorghe Dinca, iar oamenii aflati la fata locului, au huiduit puternic. Conform Realitatea, o persoana ar fi aruncat o sticla cu apa in curte.- Din ce in ce mai multe persoane se strang in fata casei criminalului de la Caracal. Cativa oameni s-au urcat pe garduri.- Circulatia rutiera in Caracal este afectata din cauza numarului mare de persoane adunate in fata casei lui Gheorghe Dinca. Spre Craiova, traficul se desfasoara pe o singura banda, alternativ, iar pe sensul catre Caracal traficul este deviat pe centura orasului.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca circulatia rutiera pe Strada Craiovei (DE70) este la aceasta ora afectata pe raza orasului Caracal, conform Mediafax.- Olga Filip, instructor la Scoala de Arte si Meserii in comuna Alexandrei, Dobrosloveni, spune ca a mers de cateva ori la ocazie cu Gheorghe Dinca, pentru ca "parea un om batran, serios"."Eu la Dobrosloveni faceam activitatea cu copiii. Faceam naveta de la Caracal, ca nu este distanta mare, iar cand pierdeam microbuzul mergeam cu ocazia. Este un punct in Caracal de unde se ia ocazia, de langa un sediu bancar situat pe soseaua catre Slatina. Si preferam sa merg cu acest om pentru ca era asa apropiat de varsta mea. Ziceam ca are peste 60 de ani, e om trecut prin viata. Si pe traseu era atent, concentrat pe volan. Nu asculta radio, nu incerca sa lege discutii", a spus Olga Filip.Femeia a mai povestit ca a cunoscut-o pe Alexandra, care era un copil cuminte."Nu am crezut niciodata ca acest individ este un criminal. Si i-a cazut in maini exact un copil cuminte. Alexandra era un copil linistit, respectuos. Eu am cunoscut-o in gimnaziu. A venit doi ani la cursurile de cusut si tesut si era foarte implicata. Vorbea foarte frumos.Apoi, cand a ajuns la liceu nu a mai venit pentru ca a zis ca are mult de invatat. Si intr-adevar invata foarte mult. Am iubit-o pe aceasta fata ca pe propriul copil. Sunt socata de ceea ce i s-a intamplat. Era o fata foarte puternica. Ea si daca ii facea un baiat ceva imediat il capsa. Avea incredere in ea", a mai spus Olga Filip.- Familia Alexandrei a venit, in urma cu putin timp, la locuinta lui Gheorghe Dinca, scrie Mediafax. Mama si tatal Alexandrei au refuzat sa vorbeasca cu presa.- Mama Luizei a vrut sa intre in curtea criminalului, insa a fost oprita de jandarmii aflati la fata locului. Apoi, femeii i s-a facut rau, ea avand nevoie de ingrijiri medicale din partea unui echipaj de ambulanta prezent la fata locului.- Oamenii aflati la poarta casei lui Gheorghe Dinca au devenit nervosi in momentul in care s-a aflat ca acesta si-a recunoscut ambele crime."Ce paziti domnule, un criminal paziti?", au strigat oamenii catre fortele de ordine, potrivit Mediafax.Gheorghe Dinca, retinut in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Olt, a recunoscut, duminica, ca a ucis-o pe aceasta, precum si pe adolescenta de 18 ani disparuta din aprilie."Da, este adevarat. A recunoscut ca le-a omorat pe amandoua. Sunt doua fapte de omor. A oferit niste explicatii. Acum sunt din punctul dansului de vedere, au venit aici pentru a intretine relatii sexuale, au fost discutii mai aprinse si in urma acelor discutii le-a lovit si in urma loviturilor s-a intamplat ce s-a intamplat.Din declaratiile dansului, au venit de buna voie", a declarat Bogdan Alexandru, avocatul lui Gheorghe Dinca, pentru Mediafax.Totodata, avocatul a precizat ca suspectul a recunoscut "ceea ce se stia deja"."Nu pot sa va furnizez informatii despre context, s-au recunoscut faptele (cele doua crime - n.red.) . Este vorba despre datele care se stiau, nu sunt alte informatii. Sunt toate datele care au fost furnizate. (...) Nu exista alte crime. Nu stiu ce l-a facut sa recunoasca faptele. Stiu doar ca a recunoscut", a mai declarat avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, citat de News.ro.Conform unor surse, Alexandra a fost ucisa joi, imediat dupa ce a sunat la 112.Dinca a fost retinut, sambata dimineata, pentru 24 de ore, fiind acuzat initial de viol si trafic de minori. Barbatul a fost ridicat, vineri noapte, din locuinta in care ar fi fost omorata Alexandra, in care autoritatile au intrat abia dupa 19 ore de la semnalarea faptului ca aceasta se afla in pericol, in ciuda celor trei apeluri la 112 facute de fata.