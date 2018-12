Azi se reia sedinta CSAT dupa suspendarea de saptamana trecuta. Miza: bugetul pe 2019

Ziare.

"Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care a avut loc marti, 11 decembrie a.c., a fost suspendata de catre presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la solicitarea membrilor Consiliului, avand in vedere faptul ca ordinea de zi a cuprins tematici importante referitoare la apararea tarii si securitatea nationala, fapt care a generat discutii prelungite.Drept urmare, presedintele Romaniei a decis reluarea sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in data de 19 decembrie a.c., pentru continuarea analizei subiectelor aflate pe ordinea de zi", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remis atunciDin cauza amanarii de saptamana trecuta, bugetul Romaniei pe 2019 nu a primit avizul CSAT si nu a putut fi adoptat de Guvern.Amintim ca si in urma cu 3 luni Iohannis a decis suspendarea unei alte sedinte a CSAT . Atunci pe ordinea de zi se afla rectificarea bugetara si seful statului a refuzat sa emita avizul pe forma propusa de Guvern.Situatia venea dupa ce Executivul condus de Viorica Dancila taiase fonduri consistente de la institutiile din domeniul securitatii nationale.Si acum relatia dintre Palatul Cotroceni si Palatul Victoria este una tensionata. Premierul Viorica Dancila l-a reclamat la CCR pe seful statului, dupa ce acesta nu s-a grabit sa dea un raspuns in legatura cu numirea in functiile de ministru al Dezvoltarii si ministru al Transporturilor pe Lia Olguta Vasilescu si, respectiv, Mircea Draghici.