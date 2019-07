CSAT se reuneste astazi. Discutiile vor viza si cazul de la Caracal

Ziare.

com

Presedintele Klaus Iohannis a precizat la finalul saptamanii trecute ca in cadrul sedintei CSAT se va discuta despre cazul de la Caracal."Nu ma voi pronunta pe detaliile acestui caz pana la finalizarea anchetei si a rapoartelor pe care le vom discuta, in mod foarte serios, in CSAT. In mod normal, insa, nu ar fi trebuit sa ajungem sa discutam un asemenea caz in CSAT. Si resping abordarea politicianista propusa de Guvernul Romaniei, care ar trebui sa se gandeasca daca nu cumva este autorul moral al acestei tragedii", a afirmat, duminica, seful statului.Tot in aceasta sedinta, presedintele Klaus Iohannis va informa membrii Consiliului pentru a lua act de demisia lui Ionel Vasilca din functia de director al Serviciului de Telecomunicatii Speciale.Seful statului a convocat saptamana trecuta aceasta sedinta a CSAT. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, anuntase joia trecuta, in contextul discutiilor despre rectificarea bugetara, ca saptamana aceasta va avea loc o sedinta a CSAT. El sustinea ca nu mai este timp pentru ca rectificarea bugetara sa fie aprobata la 31 iulie, asa cum era planificat, astfel ca Executivul ar putea adopta acest proiect o saptamana mai tarziu.Membrii CSAT sunt presedintele Klaus Iohannis - presedinte al Consiliului, premierul Viorica Dancila - vicepresedinte al Consiliului, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, ministrul Justitiei, Ana Birchall, ministrul Economiei, Nicolae Badalau, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, directorul Serviciului de Informatii Externe, Gabriel Vlase, seful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, si consilierul prezidential pentru securitate nationala, Mihai Somordolea.Este prima sedinta a CSAT la care participa noii ministri de Interne, Nicolae Moga, si de Externe, Ramona Manescu.