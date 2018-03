CSAT: Toate documentele privind arhiva SIPA sa fie predate comisiei de ancheta

Ziare.

Decizia a fost luata in conditiile in care "presedintele comisiei parlamentare a cerut CSAT clarificarea unor aspecte privind desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie".Anuntul a fost facut de catre Administratia prezidentiala."Un alt punct pe ordinea de zi a sedintei CSAT l-a reprezentat solicitarea presedintelui Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului de a se clarifica aspecte care tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie (DGPA). Membrii Consiliului au decis sa puna la dispozitia Comisiei toate documentele si inscrisurile aflate in arhiva CSAT in legatura cu aceasta institutie", a precizat Administratia prezidentiala.Conform sursei citate, primul subiect al reuniunii CSAT a vizat analiza si aprobarea activitatii desfasurate de catre institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale in anul 2017 si a principalelor obiective pentru anul 2018.Membrii Consiliului au constatat ca Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale si-au desfasurat activitatea in raport cu misiunile si cu obiectivele institutionale asumate, pe fondul multiplelor evenimente interne si internationale care au marcat anul 2017.De asemenea, a fost analizata si aprobata activitatea desfasurata de catre Consiliul Operativ de Securitate Cibernetica in 2017 si prioritatile pentru anul 2018 si s-a remarcat ca activitatea acestui organism "a fost organizata, planificata si desfasurata in conformitate cu prevederile Strategiei de Securitate Cibernetica a Romaniei, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 271/2013".In cursul anului trecut, Consiliul Operativ de Securitate Cibernetica a analizat tematici de interes in domeniul securitatii cibernetice a Romaniei. Pentru anul 2018, acest Consiliu Operativ are in vedere prioritati precum asigurarea cooperarii interinstitutionale in cadrul Sistemului National de Securitate Cibernetica, promovarea si consolidarea masurilor intreprinse de catre institutiile cu atributii in domeniu si intensificarea actiunilor de cooperare cu partenerii internationali.Membrii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii au analizat si aprobat si activitatea desfasurata in 2017 de catre Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO, precum si Planul de activitate pentru 2018."Pe parcursul anului trecut, activitatea CERT-RO s-a desfasurat pe coordonatele dezvoltarii capabilitatilor nationale in domeniul securitatii cibernetice, stimularii parteneriatului public-privat si cooperarii la nivel national si international, precum si actualizarii cadrului de reglementare in domeniu. Prioritatile CERT-RO pentru anul 2018 vizeaza atat dezvoltarea capabilitatilor tehnice si umane pentru indeplinirea atributiilor specifice, cat si adoptarea cadrului institutional la noile cerinte impuse prin transpunerea in legislatia nationala, pana in luna mai a acestui an, a Directivei Europene NIS, privind masuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a retelelor si a sistemelor informatice in Uniune. In acest sens, a fost elaborat un proiect de lege, care se afla pe circuitul interministerial de avizare", se mai arata in comunicatul de presa transmis la finalul CSAT.Membrii Consiliului au analizat si aprobat si Raportul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind activitatea desfasurata in anul 2017."Conform Constitutiei si Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea CSAT, Consiliul a analizat problematicile din domeniul apararii tarii si securitatii nationale.Totodata, a emis hotarari continand masuri cu caracter obligatoriu pentru autoritatile administratiei publice si pentru institutiile cu atributii in domeniu, fara sa stabileasca acestor institutii si autoritati atributii suplimentare fata de cele prevazute in actele normative in baza carora li se asigura organizarea si functionarea. Activitatea Consiliului a fost adaptata in functie de realitatile si prioritatile anului 2017, de nevoile si complexitatea intereselor nationale si internationale de securitate si de urgentele impuse de specificul fiecarei institutii si a fost orientata spre realizarea obiectivului constitutional al CSAT de organizare si coordonare unitara a activitatilor privind securitatea nationala. De asemenea, Raportul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii a cuprins un capitol referitor la Evaluarea anuala privind implementarea Strategiei Nationale de Aparare a Tarii pentru perioada 2015-2019.In anul 2018, institutiile cu atributii pe aceasta linie vor continua eforturile pentru implementarea obiectivelor si directiilor stabilite prin Strategie, in concordanta cu provocarile mediului regional si international de securitate, precum si cu persistenta unor vulnerabilitati si riscuri interne", adauga sursa citata.Raportul CSAT va fi trimis spre aprobare Parlamentului.