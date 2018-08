Guvernul il someaza pe Iohannis sa convoce "de urgenta" CSAT

Ziare.

"Guvernul Romaniei a trimis, seara trecuta, presedintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in vederea analizarii si avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, cuprinse in proiectul primei rectificari a bugetului de stat pe anul 2018.Executivul a facut acest demers in temeiul art. 6 (alin 2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.Solicitarea de convocare a CSAT, in regim de urgenta, are in vedere necesitatea adoptarii primei rectificari bugetare din acest an pentru asigurarea resurselor necesare platii cheltuielilor obligatorii ale bugetului general consolidat, respectiv drepturi de natura salariala, cheltuieli cu asistenta sociala, echilibrarea bugetelor locale, cheltuieli pentru plata contributiei Romaniei la Uniunea Europeana, precum si finantarea activitatilor de combatere a pestei porcine africane", anunta Executivul intr-un comunicat remismiercuri dimineata.Informatia oficiala venita de la Guvern confirma ceea ce a anuntat inca de marti seara Liviu Dragnea. Presedintele PSD a spus ca o scrisoare prin care se convoaca o sedinta CSAT, semnata de o treime din membrii Consiliului, a ajuns la Cotroceni."Iohannis nu lasa nimic fara sa blocheze. Acum blocheaza rectificarea bugetara? De ce? Pentru ca unii sa cheltuie in continuarea banii pe care nu i-au cheltuit. Deja la ora la care vorbim scrisoarea a ajuns la Cotroceni. Adica exista o treime din membri pentru a convoca CSAT.Eu nu cred ca mai trebuie sa fie aceasta procedura. Rectificarea avizata de CSAT. Deciziile ministerelor. Totul trebuie sa treaca prin CSAT. Nu se mai poate continua asa. O serie de ministri au semnat pentru convocarea CSAT. Practic au convocat CSAT", a sustinut Liviu Dragnea, la Antena3.Anterior, tot marti, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, afirmase ca, in cazul in care nu primeste in cursul zilei un raspuns de la Administratia Prezidentiala privind convocarea CSAT pe tema rectificarii bugetare, Guvernul va solicita aceasta convocare.In schimb, Administratia Prezidentiala a anuntat ca, in prezent, secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) face demersurile necesare pentru obtinerea acordului individual al membrilor CSAT pentru emiterea unei hotarari privind propunerile de rectificare a bugetului de stat pentru 2018 al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale - Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.Bugetul Administratiei Prezidentiale ar urma sa fie redus cu 11,1 milioane de lei ca urmare a rectificarii bugetare pe care Guvernul intentioneaza sa o faca, Presedintia acuzand ca aceasta rectificare nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national , ci este un instrument de sanctionare a institutiilor nesubordonate PSD, Executivul apeland la o forma de sabotaj bugetar.