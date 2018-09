Guvernul nu poate aproba rectificarea bugetara fara avizul CSAT. Cum ar putea insa sa o forteze

Iohannis a suspendat sedinta CSAT si a cerut Guvernul sa vina cu un alt proiect de rectificare

Guvernul contesta suspendarea sedintei CSAT si cere desecretizarea discutiilor

Ziare.

com

El il contrazice astfel pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care a spus ca "Guvernul are obligatia de a cere si nu de a astepta un aviz CSAT".In schimb, a explicat Augustin Zegrean pentru, Parlamentul poate face acest lucru, pentru ca este forul legislativ suprem si nu poate nimeni sa il opreasca sa adopte o lege."Exista practica Curtii Constitutionale prin care s-a hotarat ca avizul este obligatoriu de cerut de catre Guvern. Ca este negativ sau pozitiv, este alegerea Parlamentului sa aprobe legea sau sa nu il dea nesocotind avizul CSAT. Parlamentul este forul legislativ suprem, este reprezentantul poporului roman si nu poate nimeni sa il opreasca sa adopte o lege daca vrea sa o adopte", a declarat Augustin Zegrean.Asadar, daca legea ajunge in Parlament, poate fi votata si fara avizul CSAT. Insa, pentru a ajunge in Parlament, ea trebuie sa fie aprobata de Guvern care, potrivit Constitutiei nu are cum sa faca acest lucru fara aviz.Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, Augustin Zegrean, spune insa caPrecizam insa ca. Iar reactia lui Victor Ciorbea s-a demonstrat in trecut ca este cel putin intarziata, in cazul in care ea totusi exista.Astfel, daca Guvernul adopta azi OUG pentru aprobarea rectificarii bugetare, ea poate fi publicata imediat in Monitorul Oficial si astfel sa intre in vigoare."Eu inteleg ca Guvernul vrea sa adopte o OUG in domeniul bugetar dar ma tem ca nu se poate face lucrul acesta pentru ca in Constitutie, la titlul 4, unde se vorbeste despre bugetul de stat si finantele publice spune ca Guvernul intocmeste anual proiectul de buget pe care il prezinta spre aprobare Parlamentului.Daca se adopta prin ordonanta de urgenta, nu ajunge la CCR, nu poate nimeni sa sesizeze CRR, sa o examineze din punct de vedere constitutional, decat Avocatul Poporului. Iar daca va fi adoptata OUG si va fi depusa la Parlament ea intra in vigoare la data depunerii la Parlament si la data publicarii in Monitorul Oficial. Ulterior, daca va fi depusa la Parlament pentru dezbatere si Parlamentul o va lua in dezbatere, legea de aprobare sau respingere a OUG poate fi apoi atacata la CCR de cei care pot sa faca sesizari la CCR", a explicat Augustin Zegrean.Fostul presedinte al CCR atrage insa atentia ca, tinand cont de faptul ca CSAT nu a dat ieri un aviz pentru rectificarea bugetara, guvernantii ar trebui sa negocieze, sa gaseasca solutii si sa nu adopte rectificarea fara aviz.Mai mult, spune el, si in situatia in care Guvernul alege sa adopte OUG fara aviz, in momentul in care ea ajunge in Parlament nu ar trebui sa fie votata fara avizul fara CSAT."In situatia asta, in care CSAT nu a dat niciun aviz, nici pozitiv nici negativ, in mod normal lucrurile ar trebui sa se opreasca si sa negocieze sa gaseasca solutii. Daca vor face un proiect de lege de rectificare a bugetului in mod normal Parlamentul nu ar trebui sa o ia in dezbatere, chiar daca au dreptul, pana cand nu se obtine avizul CSAT. Fie ca este negativ, fie pozitiv, dar trebuie sa aiba un punct de vedere de acolo. Pentru ca si aceasta institutie a fost infiintata pentru ca este nevoie de ea", a subliniat Augustin Zegrean.Presedintele Klaus Iohannis a suspendat, marti, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) fara a emite avizul necesar pentru rectificarea bugetara si a cerut Guvernului sa vina cu un nou proiect. Este pentru prima data in Romania cand se intampla asa ceva.Seful statului a spus, din nou, ca nu intelege de ce au fost taiate fonduri de la institutiile din domeniul securitatii nationale, avand in vedere ca rectificarea, atat prima varianta, cat si cea publicata aseara, este prezentata de Guvern drept "puternic pozitiva"."Este inexplicabil de ce s-a insistat pe diminuarea fondurilor institutiilor din domeniul securitatii. Nici azi Guvernul nu a venit cu explicatii. Directorii institutiilor au aratat ca in aceste conditii nu se pot stabili obiectivele, obiective stabilite tot in CSAT. Avand in vedere toate acestea, nu s-a putut obtine consens, adica unanimitate in CSAT, si nu s-a putut emite avizul CSAT. Am luat decizia sa suspend CSAT", a declarat Klaus Iohannis.Seful statului a subliniat ca prin suspendarea sedintei CSAT "am creat posibilitatea ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de rectificare bugetara, sa se revina la discutii, la colaborari si imediat ce situatia va fi remediata se va putea obtine avizul CSAT".In replica, ministrul de Finante Eugen Teodorovici a afirmat ca "Guvernul are obligatia de a cere si nu de a astepta un aviz CSAT" si a precizat ca nu exista prevedere legala pentru suspendarea unei sedinte CSAT.Totodata, Teodorovici a spus ca amanarea rectificarii bugetare va avea numeroase efecte negative in toate domeniile: sanatate, agricultura, nu se vor putea plati salariile, nu vor exista bani pentru combaterea pestei porcine, vom fi sanctionati pentru ca nu anumite lucrari nu se vor termina la timp.Ministrul a mai afirmat si ca, din ce s-a discutat in cadrul CSAT pe bugetul fiecarei structuri membre CSAT, opinia celor prezenti difera total fata de concluzia pe care Iohannis a exprimat-o in mod public.Asadar, ministrul de Finante a cerut desecretizarea stenogramelor din sedinta CSAT.