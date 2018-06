Iohannis a convocat CSAT pe 27 iunie

Ziare.

Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele tarii noastre pentru Summit-ul NATO de la Bruxelles si fortele armate ale Romaniei care pot fi puse la dispozitie pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in 2019.Iohannis a anuntat saptamana trecuta, la Varsovia, ca a decis sa convoace o sedinta speciala a CSAT pentru discutii privind viitorul summit NATO de la Bruxelles."Romania abordeaza aceste chestiuni la modul cel mai serios si, in lumina deciziilor extrem de importante care se vor lua la Summit-ul NATO, am decis sa convoc o sedinta speciala a CSAT, o sedinta dedicata pregatirii pentru acest summit", a explicat Iohannis.