Iohannis, dupa CSAT: Am ajuns aici pentru ca guvernele PSD-ALDE au umplut tara de slugi. Statul roman trebuie resetat!

Iohannis considera ca statul trebuie "resetat" si in institutii sa fie adusi specialistii care, la ora actuala, pleaca in tari in care sunt apreciati, in timp ce in Romania nu au loc de "slugi" numite politic.Astfel, seful statului a facut apel la toate partidele, si de la Putere, dar si din Opozitie, sa isi schimbe abordarea, astfel incat sloganul "pleaca ai nostri, vin ai nostri" sa devina istorie.Totodata, Iohannis a mentionat si ca are mai multe propuneri pentru ca un caz precum cel al crimelor de la Caracal sa nu mai fie posibil. Cum el nu are insa putere executiva, a spus ca va trimite propunerile sale tuturor institutiilor.Presedintele nu a spus insa niciun cuvant despre faptul ca ministrul de Interne Nicolae Moga si-a dat demisia dupa doar 6 zile si nici daca i-a fost propus vreun inlocuitor. Moga a luat parte la sedinta CSAT de azi, la doar 20 de minute dupa ce si-a anuntat public demisia.- Am condus astazi sedinta CSAT, in care am analizat rapoartele MAI si STS referitoare la modul in care au gestionat evenimentul tragic de la Caracal. Aceasta drama ne arata unde este dus statul, cu institutiile lui, atunci cand pe primul loc sunt puse salvarea si protejarea infractorilor si cand deschiderea portilor inchisorilor devine grija decidentilor politici.- Modificarile aduse Legilor Justitiei, valul de pensionari din sistemul de ordine publica si siguranta nationala, recursul compensatoriu, toate au generat grave efecte pentru siguranta oamenilor.- Am ajuns aici pentru ca guvernele din ultimii ani au umplut tara de incompetenti in functii, au dat afara profesionisti, au pus in schimb slugi si oameni incapabili.- Coruptia si incompetenta distrug statul, deprofesionalizeaza institutii. Garantarea sigurantei cetateanului trebuie sa fie prioritatea zero a intregii clase politice.- Dreptul la viata este cel mai important drept al omului si este obligatoriu ca intregul proces de reparare a legilor si a institutiilor distruse in ultimii ani de guvernarea PSD-ALDE sa porneasca de aici.- Am cerut institutiilor responsabile sa prezinte in CSAT o ancheta completa privind cazul de la Caracal.- Vedem deficiente grave: intarzieri nejustificate, nerespectarea procedurilor interne, nerespectarea metodologiei de lucru privind declansarea si functionarea mecanismului national "Alerta rapire copil", atitudinea refractara a lucratorilor din cadrul Politiei fata de victima, problemele de sistem si cooperarea interinstitutionala, dimensionarea deficitara a structurilor operative, lipsa pregatirii continue...- Una dintre cauzele principale de deprofesionalizare a constituit-o si numirile in functie pe criterii politice, nu de competeneta.- S-a constatat ca institutiile care sunt responsabile cu securitatea cetatenilor nu au reusit sa asigure un drept fundamental prevazut de Constitutia Romaniei: dreptul la viata si la integritate psihica si fizica.- In aceste zile m-am consultat cu specialisti. Nu am atributii executive decat in CSAT, dar le trimit institutiilor propunerile mele.- Am solicitat Guvernului ca pana la finalul lui august sa elaboreze norme si proceduri de reactie rapida a tuturor institutiilor, astfel incat in situatii precum cea de la Caracal sa nu mai existe intarzieri criminale.- Am cerut in sedinta de azi identificarea unor proceduri stricte cu privire la modul in care cei care raspund la 112 sa ofere sprijin celor aflati in nevoie.- CSAT a emis hotararea pentru eliberarea din functia de director al STS a dlui general Vasilca. Am cerut STS un control atent si serios pentru a identifica solutiile pentru o mai buna functionare de acum inainte. Discutam de raspunderi enorme. Oamenii din fruntea acestor institutii trebuie sa fie respectati pentru abordarea lor profesionista si orientarea democratica.- Statul roman are astfel de experti, sa le dam ocazia pentru a lucra la cel mai inalt nivel.- Romania puternica inseamna consolidarea institutiilor si eu pun acest obiectiv pe prim plan. Statul roman trebuie resetat cu profesionistii pe care ii are.- Solutia e de a depolitiza tot aparatul de stat. Aceasta nu e o prioritate doar pentru un partid, ci pentru toate. Le cer si celor de la Putere, si din Opozitie sa-si schimbe abordarea fata de functia publica. Altfel se va continua la nesfarsit cu mecanismul "pleaca ai nostri, vin ai nostri".- Tot in cadrul sedintei de astazi, am aprobat ca proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov sa fie declarat obiectiv strategic de interes national.- In acest context, am atentionat-o pe doamna prim-ministru ca inca de la finalul anului trecut este in vigoare o lege pe care Guvernul continua sa o incalce si care prevede obligativitatea construirii Autostrazii Moldovei. Avem o noua dovada a incapacitatii acestei guvernari de a dezvolta Romania.- Este deplina responsabilitate a Guvernului de a gasi acele solutii care se impun pentru a putea realiza aceste proiecte prioritare pentru milioane de romani, inclusiv posibilitatea declararii si acestui obiectiv de infrastructura ca unul strategic de interes national, lucru pe care l-am propus foarte concret in sedinta CSAT-ului de astazi.Presedintele Klaus Iohannis a precizat la finalul saptamanii trecute ca in cadrul sedintei CSAT se va discuta despre cazul de la Caracal."Nu ma voi pronunta pe detaliile acestui caz pana la finalizarea anchetei si a rapoartelor pe care le vom discuta, in mod foarte serios, in CSAT. In mod normal, insa, nu ar fi trebuit sa ajungem sa discutam un asemenea caz in CSAT. Si resping abordarea politicianista propusa de Guvernul Romaniei, care ar trebui sa se gandeasca daca nu cumva este autorul moral al acestei tragedii", a afirmat, duminica, seful statului.Tot in aceasta sedinta presedintele Klaus Iohannis va informa membrii Consiliului pentru a lua act de demisia lui Ionel Vasilca din functia de director al Serviciului de Telecomunicatii Speciale.Seful statului a convocat saptamana trecuta aceasta sedinta a CSAT. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, anuntase joia trecuta, in contextul discutiilor despre rectificarea bugetara, ca saptamana aceasta va avea loc o sedinta a CSAT. El sustinea ca nu mai este timp pentru ca rectificarea bugetara sa fie aprobata la 31 iulie, asa cum era planificat, astfel ca Executivul ar putea adopta acest proiect o saptamana mai tarziu.Membrii CSAT sunt presedintele Klaus Iohannis - presedinte al Consiliului, premierul Viorica Dancila - vicepresedinte al Consiliului, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, ministrul Justitiei, Ana Birchall, ministrul Economiei, Nicolae Badalau, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, directorul Serviciului de Informatii Externe, Gabriel Vlase, seful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, si consilierul prezidential pentru securitate nationala, Mihai Somordolea.