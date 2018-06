Iohannis si Dancila participa, miercuri, la sedinta CSAT. Vor discuta despre Rosia Montana

Ministrul Culturii a cerut amanarea deciziei privind includerea Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO

Chiar daca initial nu figura pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), subiectul Rosia Montana a fost inclus pentru dezbaterea in sedinta de miercuri, la solicitarea premierului Viorica Dancila, potrivit unui raspuns dat de Administratia Prezidentiala, pe 13 iunie, la socitarea Mediafax."Presedintele este preocupat de subiectul Rosia Montana. Subiectul a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei CSAT din 27 iunie", a adaugat, la momentul respectiv, Presedintia.Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a CSAT sunt incluse si subiecte referitoare la obiectivele Romaniei pentru Summitul NATO de la Bruxelles, din perioada 11 - 12 iulie si fortele armate ale Romaniei care pot fi puse la dispozitie pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, in anul 2019.Referitor la subiectul Rosia Montana, ministrul Culturii, George Ivascu, a solicitat amanarea deciziei privind includerea Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO, motivand ca trebuie protejate drepturile statului roman in litigiul cu compania Gabriel Resources si ca pierderile se pot ridica la 4,4 miliarde de dolari.Intr-o adresa transmisa MAE, pe 30 mai, ministrul Culturii, George Ivascu, cerea "transmiterea catre Secretariatul Conventiei Patrimoniului Mondial din cadrul UNESCO a solicitarii statului roman de a amana decizia Comitetului Patrimoniului Mondial in cadrul celei de-a 42-a sesiuni, care se va desfasura la Manam, Bahrain, cu privire la inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial a Peisajului Cultural Minier 'Rosia Montana' si in vederea protejarii drepturilor patrimoniale ale statului roman in acest litigiu arbitral".Ministrul Culturii a mai mentionat, in adresa, ca inscrierea localitatii Rosia Montana in lista Patrimoniului Mondial UNESCO "trebuie sa se realizeze in conditiile in care acest sit sa nu fie grevat de vreun litigiu"."Astfel, reiteram solicitarea ferma de amanare a luarii unei decizii in acest sens", scria Ivascu, ministrul Culturii cerand si facilitarea unei intalniri a unei delegatii a Ministerului Culturii cu reprezentanti UNESCO privind acest subiect.Ulterior, intrebat de Mediafax care ar fi riscurile pentru Romania, George Ivascu a spus ca daunele se pot ridica la ordinul a miliarde de dolari. "4,4 miliarde de dolari ar fi pierderea si este vorba despre fiecare cetatean in parte care pierde. Deoarece sunt banii statului", a explicat ministrul Culturii.Pe 7 iunie, ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat ca stoparea procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, la cererea Guvernului, este o situatie inedita, deoarece primise deja recomandare de inscriere in Lista Patrimoniului Mondial "Asta a fost instructiunea pe care am primit-o, de stopare a dosarului la nivelul la care se ajunsese. El primise deja recomandarea de inscriere in Patrimoniul Mondial, acum cateva saptamani, iar acest lucru urma sa se discute peste cateva saptamani in Bahrein, la o reuniune mai mare a Patrimoniului Mondial.Instructiunea pe care am primit-o de la Ministerul Culturii, prin intermediul Ministerului de Externe, a fost, pe de o parte, stoparea evaluarii la nivelul la care se ajunsese si, totodata, organizarea unei intalniri intre o delegatie din partea unor ministere de la Bucuresti si dna Rossler de la Patrimoniul Mondial. Intalnirea a avut loc chiar in aceste zile la Paris. Patrimoniul Mondial urmeaza sa dea raspuns in cateva zile, pentru ca e o situatie inedita, adica nu cred ca s-a mai intamplat", a declarat la momentul respectiv Adrian Cioroianu.Cea de-a 42-a sesiune a Comitetului pentru Patrimoniul Mondial UNESCO va avea loc in perioada 24 iunie - 4 iulie.Ministerul Culturii a trimis, pe 4 ianuarie 2017, la UNESCO dosarul "Peisajul Cultural Minier Rosia Montana", pentru inscrierea in Patrimoniul Mondial.