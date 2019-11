Iohannis: Sustin alegerea primarilor in doua tururi. Ar fi foarte bine sa mergem spre anticipate in primavara

LIVE TEXT

- Despre deficit, Guvernul v-a prezentat un plan de masuri pentru reducerea cheltuielilor

Vor continua intalnirile cu ministrii?

Veti discuta la NATO si despre marirea contingentului pentru operatiuni externe?

S-au plans fostii ministri de Finante ca deficitul vine din achizitia de rachete.

Se va respecta legea pensiilor, desi creste deficitul peste 3%?

E adevarat ca ati cerut o intalnire cu familia Luizei Melencu?

Despre alegerea primarilor in doua tururi

Aveti informatii despre sanctiuni pe care le-ar putea suporta tara din cauza depasirii de deficit?

Ce veti face pentru o noua majoritate?

Cand vedeti posibila declansarea anticipatelor

Despre cearta din PSD

Despre inghetarea legii pensiilor

Va veti intalni cu Barna, Ponta sau Ciolacu?

Presedintele a precizat ca in CSAT s-au aprobat contingentele de militari si civili care vor fi trimise in 2020 peste hotare, in zone de conflict. In plus, s-a avizat numirea generalului Daniel Petrescu la sefia Armatei si alocarea in continuare a 2% din PIB pentru Aparare.Intrebat de presa, Iohannis a subliniat ca sustine alegerea primarilor in doua tururi, dar nu a discutat concret cu PNL despre cum sa se obtina acest lucru pana la primavara.De asemenea, presedintele crede ca "ar fi foarte bine sa mergem spre anticipate in primavara" si sa avem o noua majoritate pro-europeana si democratica in Parlament, insa nici aici nu a dat detalii, doar a spus ca va discuta cu toti liderii politici, inclusiv Victor Ponta si Marcel Ciolacu.Cat despre situatia dezastruoasa a finantelor tarii, Iohannis a subliniat ca nu este adeptul taierilor de pensii si salarii, nu a sustinut aceasta masura nici in 2010 (cand a luat-o Guvernul Boc) si nici de inghetarea legii pensiilor nu vrea sa auda si a transmis acest lucru foarte clar Guvernului Orban.- Am condus azi sedinta CSAT, o sedinta in care am avut teme importante, dar de remarcat ca a fost prima sedinta in noua formula guvernamentala si, cred ca pot sa spun de pe acuma, ca teme care inainte pareau complicate si greu abordabile cu fostul guvern PSD esuat acum abordarea s-a schimbat fuundamental si exista o vointa reala de colaborare loiala- In sedinta CSAT am dezbatut mai multe teme- Primul subiect a fost legat de sedinta NATO, care va avea loc saptamana viitoare, marti si miercuri, la Londra, unde voi participa si reprezenta Romania.- Am stabilit obiectivele noastre, ale Romaniei, pentru acea sedinta NATO.- Este un summit cu tenta festiva mai degraba, decat cu tenta de sedinta de lucru, dar evident ca vom discuta teme grele.- Noi vom sublinia doua lucruri care ne privesc direct si sunt importante pentru noi. Vom reitera importanta regiunii Marii Negre pentru NATO, pentru flancul estic si pentru Romania.- O a doua tema pe care o voi mentiona este faptul ca Romania este in continuare hotarata sa aloce 2% din PIB pentru Aparare- In rest, eu sunt un adept al aliantei NATO puternice si voi reitera importanta unei abordari care va duce la o alianta puternica si unita- Am aprobat fortele armate pentru 2020, care vor opera peste hotare -. Peste 800 vor participa la misiunea din Afganistan in continuare- Se vede din acest numar impresionant ca Romania isi ia foarte in serios misiunea de a oferi securitate si de a exporta securitate- Militarii nostri sunt foarte apreciati peste tot unde participa- Va amintesc - cea mai noua misiune unde participam este cea din Mali, este destul de mare, participa peste 100 de oameni, o misiune apreciata de partenerii nostri din zona- Am discutat despre a- In CSAT a fost avizat un proiect favorabil cu care a venit Guvernul pentru achizitii mai mari de 100 de milioane de euro. Legea va fi discutata in Parlament, un militar cunoscut, respectat, eminent, a fost avizat favorabil pentru pozitia de- Am discutat despre deficitul pe care il va inregistra Romania in anul acesta si chiar azi am primit o informare suplimentara, pentru ca am discutat in CSAT si despre rectificare- Pentru anul viitor, se lucreaza, cand va exista un draft, probabil voi primi aceste informatii si putem discuta mai concret- Da, vor continua- De obicei, eu prezint la NATO ca noi ne prezentam cu un numar important de militari si civili in teatrele de operatii- Faptul ca fostii ministri au interpretat asa tine de lipsa de intelegere a nevoilor statului roman- Legile in Romania sunt obligatorii. Daca exista probleme, Guvernul va veni cu propuneri de modificare. Dar. Guvernul Orban doreste sa respecte legislatia, inclusiv in partea care prevede mariri de pensii si salarii- Este adevarat. A contactat-o un consilier pe dna Monica Melencu. Intalnirea va fi vineri.- Personal, cred ca, ci din randul consilierilor judeteni- Exista mai multe initiative in Parlament care sunt discutate si stiu foarte bine ca exista formatiuni care isi doresc acest lucru, de exemplu, Partidul National Liberal doreste alegerea primarilor in doua tururi, dar stiu la fel de bine ca exista formatiuni refractare la aceasta propunere, de exemplu, PSD nu doreste acest lucru.- Este evident ca in continuare Guvernul si PNL care da guvernul vor cauta cele mai bune solutii pentru a promova o legislatie sau pentru a accepta o legislatie de acest tip de modificare.- Am discutat aceste lucruri doar de principiu, de asta va spun ca PNL doreste alegerea primarilor in doua tururi, insa cum se va ajunge practic acolo inca nu a fost definitivatNu este nimeni fericit. Important e sa existe dorinta de dialog. Impreuna cu Comisia Europeana se vor cauta solutii pentru a rezolva problema. CE nu da sanctiuni ca un politist ca ai depasit viteza, este o procedura birocratica de durataImi doresc o majoritate pro-europeana. Am avut ghinionul sa stam 3 ani cu o majoritate controlata de PSD. Romania a ajuns in coada tuturor listelor. Ne-am trezit cu deficit peste 4%, cu marile sisteme publice profund deranjate. Pentru a repara toate aceste probleme este evident nevoie de o noua majoritate care sprijina un guvern care sa faca aceste lucruri. Normalitatea este o noua majoritate si un guvern sprijinit de ea. Voi avea discutii cu toti liderii politiciNu ma astept sa fie la PSD deodata prietenosi. Vom continua cu sau fara ei- PSD-ul nu s-a schimbat aseara, ca sa nu avem cumva o impresie gresita.- PSD-ul este de o buna vreme incoace condus de asa-zisii baroni locali, de baronii pesedisti.- Acest lucru nu s-a schimbat. Ce s-a schimbat ieri? Unii au luat locul altora.- Dupa parerea mea, PSD inca nu a inteles nimic din aceste infrangeri electorale si felul cum s-a prezentat public, ca nu am alte informatii din interior, imi arata acolo o totala harabura si o totala rezistenta la schimbare- Raman la ideea mea pe care am tot reluat-o, PSD-ul isi schimba fetele, dar nu isi schimba naravul. PSD ramane deocamdata, din pacate, un partid nereformat, care nu doreste sa se implice pentru romani, ci pentru propriii baronii locali. Nu sunt de parere ca acest deficit poate fi corectat prin taieri de salarii si pensii si nu vor fi nici inghetari. Oamenii nu vor fi pedepsiti pentru proasta guvernare pesedista. Trebuie gasite alte abordari inteligenteNu am stabilit inca aceste intalniri. Dar voi discuta cu toti liderii politiciSedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii s-a incheiat, dupa aproximativ 45 de minute de discutii.La sedinta CSAT, condusa de presedintele Klaus Iohannis, au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Finantelor, Florin Citu, directorul SRI, Eduard Hellvig, directorul SIE, Gabriel Vlase, consilierul prezidential Ion Oprisor, consilierul de stat Mihai Somordolea.Pe ordinea de zi au figurat, printre altele, propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale si numirea unui nou sef al Statului Major al Apararii.