Mesajul lui Iohannis dupa sedinta CSAT, unde s-a discutat despre militarii trimisi peste hotare si Rosia Montana

Din textul remis Ziare.com de Palatul Cotroceni aflam ca "prima tema de pe ordinea de zi a constituit-o analiza si aprobarea obiectivelor Romaniei pentru Summitul NATO de la Bruxelles, care se va desfasura in perioada 11-12 iulie"."Pentru tara noastra, Summitul prezinta o importanta deosebita din perspectiva avansarii proiectelor de consolidare a posturii de aparare si descurajare pe Flancul Estic al NATO, dar si a proiectarii stabilitatii in vecinatatea estica, mai cu seama in regiunea Marii Negre", transmite Administratia Prezidentiala.De asemenea, CSAT a aprobat fortele armate ale Romaniei care pot fi puse la dispozitie pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, in anul 2019."Comparativ cu anul 2018, acestea sunt mai mari cu 305 militari din Armata Romaniei, ceea ce reprezinta o crestere de 11,7%. Astfel, Armata Romaniei va participa cu un efectiv de 2.098 militari si civili la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, iar Ministerul Afacerilor Interne va participa cu 932 militari si politisti", anunta Presedintia.Cat despre subeictul Rosia Montana, ministrul Culturii, George Ivascu, a informat membrii CSAT cu privire la stadiul includerii "Peisajului cultural minier de la Rosia Montana" in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.Presedintia subliniaza ca subiectul "Rosia Montana" "a fost permanent in atentia" lui Klaus Iohannis, "atat din punct de vedere cultural, cat si sub aspect social, cu impact major intr-o zona istorica a Romaniei".Insa, chiar si asa, CSAT nu a facut decat sa ia "act de informarea facuta de catre ministrul Culturii si Identitatii Nationale, urmand ca problematica sa fie in continuare gestionata de catre Guvernul Romaniei".Amintim ca recent ministrul Culturii a solicitat amanarea deciziei privind includerea Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO, motivand ca trebuie protejate drepturile statului roman in litigiul cu compania Gabriel Resources si ca pierderile se pot ridica la 4,4 miliarde de dolari.Pe 7 iunie, ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat ca stoparea procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, la cererea Guvernului, este o situatie inedita, deoarece primise deja recomandare de inscriere in Lista Patrimoniului Mondial. B.B.