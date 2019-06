7 membri CSM solicita amanarea oricarei decizii referitoare la SS. Vor sa astepte rapoartele Comisiei de la Venetia si GRECO, care cer desfiintarea Sectiei

Critici de calendar

Cei sapte membri CSM sunt: procurorul Nicolae Andrei Solomon (vicepresedinte CSM), judecatorul Andrea-Anamaria Chis, judecatorul Mihai Balan, judecatorul Bogdan Mateescu, procurorul Cristian Ban, procurorul Florin Deac si procurorul Tatiana Toader.Comunicatul de presa a fost publicat imediat dupa ce in sedinta de astazi a plenului CSM nu s-a intrunit cvorumul necesar pentru luarea unei decizii privind validarea Adinei Florea la sefia Sectiei Speciale.Acest lucru vine si in contextul comunicatului emis vineri de presedintele CSM, Lia Savonea, prin care s-a afirmat ca programarea sedintelor s-a realizat luand in considerare disponibilitatea de participare a membrilor si asigurarea integrarii participarii la sedintele plenului in agenda zilnica."In mod repetat, atat in cadrul unor discutii informale, cat si in mod oficial, semnatarii prezentului comunicat au solicitat presedintelui CSM stabilirea unui calendar previzibil al sedintelor de plen, intr-o zi a saptamanii care sa asigure, pe cat posibil, prezenta tuturor membrilor si folosirea unor criterii uniforme de stabilire a ordinii de zi in raport de lucrarile inregistrate pe rolul Consiliului.Discutiile mentionate au avut loc cu atat mai mult cu cat, in numeroase situatii, stabilirea datei de desfasurare a sedintei plenului si a ordinii de zi aferente a fost de natura sa determine adoptarea uneia sau alteia din solutiile cuprinse in hotararile Consiliului, raportat la disponibilitatea sau, dimpotriva, imposibilitatea de participare a unor membri", explica cei sapte mebri ai CSM.Ei mentioneaza ca pe ordinea de zi a sedintei mentionate au fost inscrise trei puncte care privesc activitatea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie."Solicitam in mod public amanarea discutarii tuturor aspectelor ce privesc activitatea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie la o data ulterioara aprobarii publicarii rapoartelor Comisiei de la Venetia si ale GRECO, adoptate in saptamana 17-21 iunie 2019 si organizarii unei dezbateri publice asupra activitatii Sectiei", arata magistratii.Potrivit informatiilor aparute in spatiul public, cele doua organisme ale Consiliului Europei au solicitat autoritatilor romane desfiintarea acestei Sectii, apreciindu-se ca este un instrument suplimentar pentru intimidarea si exercitarea unor presiuni asupra judecatorilor si procurorilor, se arata in comunicatul de presa."In acelasi sens sunt recomandarile cuprinse in raportul Comisiei Europene in cadrul MCV din data de 31 noiembrie 2018, Avizul Biroului Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni din data de 25 aprilie 2019 si avizul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni din data de 16 mai 2019.Asadar, rezulta ca la nivel international au crescut ingrijorarile organismelor internationale referitoare la incalcarea independentei autoritatii judecatoresti si a impiedicarii luptei impotriva coruptiei, generate de existenta si activitatea acestei Sectii", mai arata cei sapte membri CSM.De asemenea, si pe plan intern au fost formulate in mod repetat ingrijorari de catre o parte a asociatiilor profesionale ale magistratilor cu reprezentativitate semnificativa, precum si de o parte covarsitoare a magistratilor din Romania."In acest context, amintind ca in exercitarea mandatului nostru de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii asiguram reprezentarea colegilor magistrati, actionand in scopul garantarii independentei justitiei, mentionam ca vom utiliza toate parghiile de care dispunem pentru a sustine amanarea discutarii chestiunilor ce tin de activitatea acestei Sectii, dupa organizarea unor dezbateri publice privind respectarea de catre autoritatile romane a recomandarilor organismelor internationale.In acest context, solicitam public urgentarea traducerii si aprobarii publicarii celor doua rapoarte", se mai arata in comunicatul de presa."Asumarea acestei pozitii, intarita de neparticiparea noastra la lucrarile plenului din data de 24 iunie, este rezultatul unui proces deliberativ responsabil, subsumat necesitatii respectarii independentei justitiei, al carei garant este Consiliul Superior al Magistraturii, exigenta ce primeaza in raport cu exercitarea celorlalte atributii ale acestuia", conchid magistratii.