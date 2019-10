A sasea incercare de validare a Adinei Florea ca sef SS: Plenul CSM a fost convocat pentru marti, dar probabil nu va fi cvorum

Cine lipseste

Pe ordinea de zi a sedintei se afla, printre altele, validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorului-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita si Sectia Speciala (SS), concurs la care Adina Florea a obtinut punctajul cel mai mare Este pentru a sasea oara cand se incearca sa se ia o decizie in acest caz, dupa ce precedentele cinci sedinte au fost boicotate.Problema este ca nici acum, cel mai probabil, nu se va intruni cvorumul necesar de 15 membri pentru luarea unei decizii, pentru ca cinci membri CSM nu pot participa Trei membri CSM, procurorii Tatiana Toader, Cristian Ban si Florin Deac, participa marti la o serie de intalniri oficiale si, prin urmare, nu pot veni la sedinta CSM. Ei se intalnesc la Parchetul Genral cu sefii marilor parchete: Parchetul General, DNA, DIICOT si Sectia Parchetelor militare.In plus, potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, vicepresedintele CSM, Nicolae-Andrei Solomon, este in concediu de odihna si nu va participa nici el, marti, la sedinta plenului. "Avea programat acest concediu in urma cu doua luni," au explicat sursele citate.Nici ministrul Justitiei, Ana Birchall, nu va putea veni la sedinta CSM, deoarece se afla in Luxemburg, la lucrarile Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI).La punctul 1 pe ordinea de zi a sedintei de marti figureaza "Validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorilor cu functii de executie din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, desfasurat in perioada 11 aprilie - 15 iunie 2019 si numirea in functie a candidatilor declarati admisi", iar la 2 " Validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorului sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, organizat in perioada 15 mai - 18 iunie 2019 si numirea candidatului admis in functia de procuror sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie".De asemenea, plenul CSM va discuta si contestatia formulata de procurorul Bogdan Pirlog.CSM este format din 19 membri: 14 procurori si judecatori alesi de adunarile magistratilor, 3 membri de drept - ministrul Justitiei, seful Inaltei Curti si procurorul general - si 2 membri ai societatii civile.Cei 7 membri CSM care se opun public numirii Adinei Florea sunt atat procurori (Tatiana Toader, Cristian Ban, Florin Deac si Nicolae Solomon), cat si judecatori (Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan).Deciziile din CSM sunt insa controlate de mai multi magistrati al caror lider informal ar fi presedintele institutiei, Lia Savonea. Din acest grup fac parte judecatorii: Nicoleta Tant (Curtea de Apel Brasov), Evelina Oprina (Tribunalul Ilfov), Gabriela Baltag (Tribunalul Neamt), Mariana Ghena (Inalta Curte - fost presedinte CSM) si Simona Marcu (Inalta Curte - fost presedinte CSM).Frecvent, Savonea si restul colegelor isi impun punctul de vedere in plen cu ajutorul membrilor din societatea civila: Victor Alistar si Romeo Chelariu.Nu in ultimul rand, Savonea si-a intarit pozitia in CSM, dupa ce a sustinut numirea la conducerea Inaltei Curti a Alinei Corbu, care a inlocuit-o pe Cristina Tarcea. Inca un vot in plus pentru tabara Savonea.Fost procuror-sef DIICOT si fost procuror general adjunct al Romaniei, Codrut Olaru, este singurul membru al sectiei pentru procurori din CSM care nu a semnat scrisoarea de boicot a celor sapte magistrati.Din CSM mai fac parte si ministrul Justitiei, Ana Birchall, care este in contre cu Savonea, si procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu.