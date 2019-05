Curtea de Apel Cluj a votat cu 24 voturi la 23, revocarea Liei Savonea din CSM, dar cererea a fost respinsa din cauza unei abtineri

La Brasov s-a cerut mai intai revocarea

Ziare.

com

Potrivit unor surse judiciare, votul a fost de 24 de voturi pentru revocare, iar 23 de voturi impotriva revocarii. Diferenta a fost facuta de o abtinere. Chiar daca au fost mai multe voturi pentru revocare, nu s-a putut realiza majoritatea simpla.Ziare.com a anuntat initial ca procedura de revocare a fost votata de Curtea de Apel Cluj, dupa ce s-au numarat voturile, fara cel de abtinere."Azi, 21 mai 2019, la sediul Curtii de Apel Cluj s-a intrunit Adunarea Generala a Judecatorilor, la solicitarea unei treimi din numarul judecatorilor Curtii de Apel Cluj, pentru discutarea initierii procedurii de revocare a doamnei judecator Lia Savonea din functia de membru ales in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Solicitarea a fost respinsa, intrucat nu a fost intrunita majoritatea ceruta de lege", informeaza un comunicat de presa publicat pe site-ul institutiei, citat de Agerpres. Este a treia curte de apel care voteaza o solicitare de revocare a Liei Savonea din CSM. Pana acum doar doua curti de apel au votat pentru revocare: Curtea de Apelsi Curtea de ApelLia Savonea este unul dintre reprezentantii curtilor de apel in CSM siPotrivit procedurii de revocare a unui membru CSM, "solicitarea de revocare poate fi initiata de cel putin 2/3 din numarul adunarilor generale de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii a carui revocare se solicita".Cererea de revocare a Liei Savonea a fost. La aceasta au participat 33 de magistrati din totalul de 41 de judecatori ai instantei."Cu majoritate de voturi (21 de voturi pentru), in temeiul articolului 51, litera g) din Legea nr. 304/2004,", este articolul 2 al deciziei Adunarii generale a Curtii de Apel Brasov.OUG 7/2019 a fost adoptata pe 19 februarie 2019. Practic, magistratii de la Brasov ii imputa Liei Savonea ca prin adresa nr. 1177/29 ianuarie 2019 ar fi propus Ministerului Justitiei initierea unei OUG fara ca propunerile sa fi fost supuse atentiei plenului CSM.