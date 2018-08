Actiune disciplinara pentru procurorul militar care a deschis ancheta in cazul violentelor din 10 august

Procurorul care a fost in piata

Actiunea insa, spune IJ, are legatura cu opiniile exprimate de procuror intr-un articol de presa, din 25 ianuarie, prin care ar fi denigrat judecatorii CSM si inspectorii Inspectiei Judiciare., se arata in comunicatul Inspectiei Judiciare.Actiunea disciplinara a fost trimisa Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la raspunderea procurorului in cauza.In articolul mentionat, despre care IJ afirma ca procurorul Pirlog ar fi denigrat judecatorii CSM si inspectorii Inspectiei Judiciare, acesta a scris:Bogdan Pirlog este procurorul care era de serviciu la Parchetul Militar Bucuresti in ziua protestului si a vrut sa vada personal cum se desfasura acesta. Dupa terminarea protestului, magistratul a deschis o ancheta sub aspectul savarsirii infractiunilor de purtare abuziva, abuz si neglijenta in serviciu din partea jandarmilor.Pe de alta parte, jandarmii si ministrul de Interne, Carmen Dan, au sustinut ca Pirlog ar fi facut parte din punctul de comanda inaintat.