Acuzatii de rasism in cazul judecatorului roman propus la Tribunalul UE: A spus ca "ar lega trompele uterine ale tiganilor sa nu mai faca copii"

Consilierul pentru afaceri europene din CSM, Razvan Marin, a depus anul trecut o plangere la CSM in care sesiza modul in care era tratat de sefa sa. Acesta arata ca, desi are studii superioare si a dat concurs pentru un post de consilier, situatia sa la munca s-ar fi degradat si ar fi fost pus sa faca treaba de secretariat."Precizez ca aceasta situatie se datoreaza atitudinii conducerii DAERIP (Directia Afaceri Europene, Relatii Internationale si Programe- n.red.) exclusiv in pozitii de secretariat. Astfel, in concret, sunt nevoit sa asigur aprovizionarea cu apa, lapte si cafea pentru grupurile de lucru si sa veghez la rezervarea salilor de desfasurare a intrunilor", scria Razvan Marin, in solicitarea adresata CSM pe 6 septembrie 2017.Conducerea DAERIP ar fi facut demersuri de marginalizare si excludere a sa din cadrul directiei, "demersuri profund ilegale si discriminatorii"."Aceste demersuri sicanatorii dureaza de peste un an, fiind initiate in momentul in care am apreciat ca nu este posibil ca un magistrat cu functie de conducere sa sustina nonsalant in repetate randuri casi am adresat rugamintea sa nu mai fiu apelat pe telefonul personal pentru chestiuni de serviciu, mai ales in afara orelor de program", scria Razvan Marin.Consilierul sustine ca nu este normal ca un judecator sa aiba o atitudine amenintatoare fata de el sau sa faca aprecieri fata de faptul ca nu-si merita salariul pe care-l primeste, ca ar fi dat insuficiente examene "si ca sunt inferior unui magistrat."Mirela Stancu nu a raspuns apelurilor repetate ale Ziare.com. Contactata telefonic de G4media.ro , ea nu a dorit sa comenteze acuzatiile consilierului CSM Razvan Marin.Consilierul CSM a explicat pentru G4media.ro ca Mirela Stancu ar fi facut afirmatiile cu iz rasist de fata cu alti colegi. "Erau 3-4 colegi care vor spune adevarul daca vom ajunge in fata unui proces", a declarat acesta. El a explicat pentruca i-a cerut judecatorului, de fata cu alti colegi, sa nu mai faca astfel de afirmatii.Razvan Marin a explicat pentru Ziare.com ca solicitarea sa depusa la CSM in care prezenta situatia din cadrul Directiei in care lucra ar fi fost ingnorata timp de un an. "La cateva zile dupa ce am facut-o, judecatoarea Mirela Stancu mi-a cerut sa ma mut la un alt compartiment. Ulterior, pe 31 octombrie 2017, s-a declansat o cercetare disciplinara impotriva mea. Am fost cercetat disciplinar, dar in final actiunea a fost clasata", a declarat Marin.La aproximativ doua luni dupa ce Razvan Marin a prezentat aceasta situatie in plenul CSM, pe 16 noimebrie 2017, Mirela Stancu si-a dat demisia din functia de director al DAERIP, incepand cu data de 1 ianuarie 2018.Ea si-a continuat activitatea la Tribunalul Bucuresti. Mirela Stancu a fost propusa de Ministerul Justitiei pentru a ocupa, din partea Romaniei, functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene.Ministerul Justitiei a inaintat totodata doua propuneri de rezerva, respectiv Irina Zlatescu si Mircea Criste. Guvernul Romaniei a inaintat aceste propuneri Consiliului UE, au explicat pentru Ziare.com surse oficiale.este doctor in drept al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti, specializarea Drept procesual civil, licentiat in Drept al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti (promotia 1998).Este judecator la Tribunalul Bucuresti (din august 2009), formator la Institutul National al Magistraturii (drept civil si drept procesual civil) din octombrie 2007, asistent universitar in cadrul Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti (drept procesual civil) din octombrie 2002.a fost procuror general al Romaniei in perioada 1998-2001. In august 2014, Mircea Criste s-a inscris in Partidul Liberal Reformator condus de Calin Popescu Tariceanu, iar peste cateva luni, in decembrie 2014, a fost numit adjunct al Avocatului Poporului incepand din decembrie 2014, la propunerea lui Victor Ciorbea.Mircea Criste a iesit in evidenta in februarie 2017, dupa adoptarea OUG 13 care a scos sute de mii de romani in strada, cand s-a delimitat de pozitia ferma de condamnare a controversatului act normativ exprimata de Universitatea de Vest Timisoara, retragandu-se din Consiliul Facultatii de Drept.este profesor universitar si conducator de doctorate la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative. In perioada 2005-2011, ea a fost membru in Consiliul Superior al Magistraturii din partea societatii civile.