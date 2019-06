Adina Florea nu a fost validata la sefia Sectiei Speciale din lipsa de cvorum. Cine a lipsit de la sedinta CSM

UPDATE 20:34

Adina Florea - 9,86

Ziare.

com

Reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au transmis, joi dupa-amiaza, ca sedinta Plenului din 20 iunie se amana pentru o data ulterioara, avand in vedere imposibilitatea intrunirii cvorumului necesar desfasurarii sedintei.Plenul CSM era asteptat sa valideze joi rezultatele concursului pentru conducerea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, la care adjunctul sectiei, Adina Florea, s-a situat pe primul loc.De la sedinta au absentat ministrul Justitiei Ana Birchall, procurorul general Bogdan Licu, presedintele ICCJ Cristina Tarcea, vicepresedintele CSM Nicolae Solomon, judecatorul Bogdan Mateescu si procurorul Tatiana Toader, potrivit DC News - Ulterior, intr-un comunicat citat de Agerpres, ministrul Justitiei a anuntat ca a informat-o din timp pe Lia Savonea ca nu poate participa la sedinta de joi a plenului."Doamna presedinte a Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a fost informata din timp ca nu pot participa la sedinta Plenului CSM de joi, sedinta care a fost convocata marti dupa-amiaza, avand in vedere obligatiile mele care rezulta din calitatea de ministru al justitiei", precizeaza Ana Birchall.Ea adauga ca a avut discutii cu presedintele CSM in care a rugat-o sa fie stabilita o zi pe saptamana dedicata Plenului CSM."Pentru a evita asemenea situatii, am purtat, in ultima vreme, discutii cu Lia Savonea in care am rugat-o (...) sa stabileasca o zi pe saptamana dedicata Plenului CSM si care sa nu se suprapuna peste ziua in care sunt programate activitati guvernamentale, tocmai pentru ca doresc sa particip la sedintele Plenului CSM", mentioneaza Birchall.Adina Florea s-a clasat pe primul loc la concursul pentru sefia Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, post ramas vacant dupa numirea lui Gheorghe Stan judecator la Curtea Constitutionala, ea clasandu-se pe primul loc dupa sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor functiei de conducere.Adina Florea a obtinut punctajul 9,86.Pe locul al doilea s-a situat Sorin Eugen Iasinovschi cu punctaj final 8,85, in timp ce Bogdan Pirlog, procurorul care a deschis ancheta referitoare la evenimentele din 10 august 2018, din Piata Victoriei, a obtinut punctajul 3,85.Conform CSM, rezultatele sunt definitive si nu pot fi contestate.Candidatii au sustinut un interviu si au prezentat un proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere.