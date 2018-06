Camelia Bogdan dezvaluie cum sunt intimidati magistratii si sustine ca a existat o tentativa de agresiune asupra sa

Procesul de la Inalta Curte

Care sunt metodele de intimidare

Sedinta de judecata maraton

Afirmatiile apartin judecatoarei Camelia Bogdan de la Curtea de Apel Bucuresti. Acesta a fost exclusa pentru a doua oara din magistratura, de catre Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM, dar a contestat decizia la Inalta Curte. Pana la verdictul instantei, ea este suspendata din magistratura.Judecatoarea a deschis saptamana aceasta la Inalta Curte un alt proces, in care cere revizuirea sentintei prin care a fost mutata disciplinar timp de sase luni la Curtea de Apel Targu Mures. In acest caz, initial Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM a decis excluderea judecatoarei din magistratura, dar decizia a fost intoarsa de Inalta Curte la un scor strans: 3 judecatori pentru sanctionare, iar 2 judecatori au facut opinie separata si au aratat ca Bogdan nu trebuie sanctionata disciplinar.In cererea de revizuire aflata la Inalta Curte, Bogdan arata ca aceasta operatiune de compromitere si intimidare a organelor judiciare este in directa legatura cu actiunea concertata a unor grupuri infractionale politico - economice de a decredibiliza sistemul judiciar. Magistratul arata ca se incearca subordonarea sistemul judiciar "inclusiv prin modificarea Legilor justitiei"."Asemanarea dintre cazurile prezentate de mass-media este atat de mare incat din punctul meu de vedere are in spate acelasi, metodele de compromitere a magistratilor integri, de intoxicare a investigatiilor cu informatii false si mai ales de compromitere a acestora prin instigarea procurorilor la utilizarea de metode ilegale sau chiar infractiuni", arata Camelia Bogdan.Judecatoarea a facut un inventar al metodelor prin care considera ca s-a incercat intimidarea magistratului:vehiculata in cadrul serviciilor de informatii pentru a slabi rezistenta persoanelor - asupra tintei erau formulate multe plangeri, sesizari, erau organizate controale etc. astfel incat aceasta sa devina mai receptiva la cei care organizau atacul. "Din acest punct de vedere, plangerile penale, disciplinare si memoriile impotriva mea au depasit de mult cifra 100", acuza Camelia Bogdan;"o avalansa de acuzatii, acte de hartuire a mea";"prin raspandirea de zvonuri cu privire la presupusul camp tactic din care as fi facut parte, raspandirea de zvonuri cu privire la persoanele care intrau in contact cu mine";"tentativa de agresiune din data de 4 august -5 august 2014, date la care am finalizat cercetarea judecatoreasca in dosarul ICA si am intrat in dezbateri"Pe 4 si pe 5 august 2014 au fost ultimele doua termene din dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA) . A fost vorba de sedinte de judecata maraton, fiecare a durat cate 12 ore, avocatii au facut pledoariile finale, procurorii si-au sustinut acuzatia.Pe 8 august 2014, completul format din Camelia Bogdan si Mihai Alexandru Mihalcea a decis condamnarea lui Dan Voiculescu la 10 ani de inchisoare.