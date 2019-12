Care sunt obiectivele noii sefe a CSM

Ziare.

"Obiectivele pe care mi le-am propus in proiectul de candidatura (...) sunt centrate pe realizarea unor masuri concrete menite sa asigure indeplinirea efectiva si sub toate dimensiunile sale a rolului constitutional al Consiliului de garant al independentei Justitiei, dar, in egala masura, si pentru a consolida increderea magistratilor in capacitatea CSM de a gestiona corespunzator toate problemele Justitiei.Personal, cred cu toata taria ca pentru atingerea fiecarui obiectiv pe care l-am expus in proiectul meu de candidatura este nevoie mai mult, cred, ca oricand, de echilibru, de unitate, de dialog si nu in ultimul timp de viziune, pentru a face fata tuturor provocarilor pe care, probabil, anul 2020 ni le va aduce.Am convingerea ca obiectivele pe care le-am punctat in proiectul de candidat sunt prioritati pentru toti colegii mei din Consiliu si o spun deschis ca mizez pe sprijinul si pe implicarea tuturor, pentru ca sunt convinsa ca doar impreuna prin efortul nostru conjugat vom putea reusi in demersul de a avea o justitie independenta, o justitie performanta si care sa se bucure de respectul societatii in a carui slujba se afla", a afirmat Margareta Tint la sediul CSM.Margareta Tint a fost aleasa presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Surse din cadrul Consiliului au precizat ca Tint a fost aleasa cu 15 voturi "pentru" si 4 - "impotriva".Consiliul Superior al Magistraturii are in componenta 19 membri: noua judecatori si cinci procurori alesi de magistrati in adunarile generale ale instantelor si parchetelor, doi reprezentanti ai societatii civile alesi de Senat si trei membri de drept - ministrul Justitiei, presedintele ICCJ si procurorul general al Romaniei. Mandatul membrilor alesi este de sase ani, fara posibilitatea reinvestirii.Potrivit Constitutiei si Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, care fac parte din sectii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reinnoit.