Ce spun fostii membri CSM despre protocolul cu SRI

Ziare.

com

Insa semnatarul documentului, Alina Ghica, spune ca in cadrul unei comisii s-a discutat despre initierea unui astfel de acord, arata Mediafax. "Evident ca nu (nu stia n.red.), si sunt in asentimentul celorlalti colegi. A fost un gest hazardat, a fost un gest nelegal, necolegial ca noi sa nu aflam despre acest protocol. Toate protocoalele se discutau in comisii de specialitate si intrau pe plen. Acest protocol secret nu a fost discutat cu nimeni, doar acele doua persoane care l-au semnat au discutat cu alte persoane din cadrul SRI. Oricum, protocolul in sine este un act extrem de periculos pentru justitia romana. CSM e instanta de judecata, potrivit Constitutiei Romaniei, in materie disciplinara. Or, o instanta de judecata, ca e Sectie de Judecatori, ca e Sectie de procurori, nu are cum sa primeasca informari de la nimeni din afara sistemului judiciar decat pe cale legala (...), cu atat mai mult de la serviciile secrete", a declarat Horatius Dumbrava, fost membru CSM.Acesta a adaugat ca un astfel de protocol este cu atat mai grav cu cat CSM da avize de perchezitie si de arestare preventiva in cazul magistratilor vizati de anchete."Sa nu uitam ca in acea perioada au fost si doua dosare penale in care au fost implicati membri CSM. Unul dintre dosare, ma refer la domnul George Balan, fost vicepresedinte al Consiliului, a si fost achitat definitiv de Inalta Curte, de doua complete de judecata formate din opt judecatori de la ICCJ. Nu stiu in ce masura un astfel de protocol a contat intr-o astfel de situatie. (..) Al doilea e domnul Adrian Toni Neacsu, mai mult nu stiu. Nu pot sa nu remarc o conexiune intre aceasta apropiere a unei institutii de serviciile de informatii. Sunt intuitii ale mele - nu pot sa nu le spun - trebuie facute verificari daca cumva nu cumva a fost un schimb de informatii care sa priveasca astfel de lucruri. Poate ca nu e adevarat. Trebuie vazut daca au fost livrate informatii care sa constituie sursa pentru dosarele de cercetare penala. Intr-un stat de drept, justitia nu poate sa fie supusa unor astfel de presiuni nejustificate din partea nimanui, mai ales din partea unei institutii publice", a mai spus Horatius Dumbrava.Si fostul judecator Toni Neacsu, cel la dosarul caruia face referire Horatius Dumbrava, a sustinut ca nu stia despre protocol."In niciun caz nu stiam de el, si, cu siguranta, nici nu stiau majoritatea celorlalti membri CSM, cu o parte din ei avand eu discutii si avand aceasta confirmare. El a fost incheiat la nivelul conducerii CSM, care nu a discutat cu absolut nimeni si care nu a prezentat nimanui acest protocol. Daca protocolul a fost aplicat, nu putea sa fie aplicat decat pe conducere, pentru ca altfel, noi, membrii CSM, trebuia sa aflam de existenta lui, in sensul ca producea niste efecte, primeam niste informari de la SRI sau despre ce e vorba acolo. Insa, nici vorba de asa ceva", a declarat Toni Neacsu.Acelasi lucru l-au sustinut si judecatorul Alexandru Serban, dar si judecatorul Cristi Danilet, fosti membri CSM."Sunt unul dintre putinii membri din fostul CSM care nu a fost certificat ORNISS pe perioada exercitarii functiei, deci nu am avut acces la informatii clasificate si nici nu am avut vreodata, cat timp am fost membru CSM, niciodata, vreun document legat de profesia vreunul magistrat sau mapa profesionala a vreunui magistrat nu s-a dus catre SRI si nu au fost cerute informatii de la SRI in legatura cu magistratii. Cel putin membrii CSM nu au avut legatura cu SRI. Daca presedintele CSM, care s-a schimbat in fiecare an, a avut sau nu o relatie institutionala cu SRI, de exemplu, pentru un schimb de informatie sau pentru tehnologia pe care o foloseste CSM, asta nu am de unde sa stiu. Ca membru, nu am avut niciodata contact cu ofiterii SRI. (..)Va spun sincer ca nu stiu sa se fi discutat (despre protocol- n.red.). Nu e neaparat ceva rau, dar eu nu imi amintesc. A trecut mult timp de atunci. Toate activitatile noastre au fost publicate pe site si se poate verifica daca au trecut, s-au dezbatut", a punctat Danilet.Insa fostul presedinte al CSM, Alina Ghica, unul dintre semnatarii protocolului, a declarat ca acest demers a fost unul necesar, dar ca nu s-au furnizat informatii catre SRI."Discutiile privind oportunitatea incheierii unui protocol cu Serviciul Roman de Informatii au fost initiate in 2011. Pe tot parcursul anului 2011, au avut loc dezbateri publice pe aceasta tema in cadrul unei comisii din Consiliul Superior al Magistraturii. In 2012, doar s-a concretizat semnarea acestui protocol. Cadrul legal privind accesul la informatii clasificate era diferit in 2012 fata de anul 2014, din momentul intrarii in vigoare a noului Cod de Procedura Penala, care a oferit accesul la informatii clasificate tuturor magistratilor", a declarat Alina Ghica.Amintim ca vineri Consiliul Superior al Magistraturii a publicat protocolul de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii , adoptat in 2012 si semnat de seful SRI de atunci, George Maior, si presedintele CSM la acea data, Alina Ghica.