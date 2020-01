Cei trei procurori propusi la sefia marilor parchete vor fi audiati de CSM pe 11 februarie. Au fost publicate proiectele de management

Ziare.

Catalin Predoiu a anuntat ca va trimite, miercuri, propunerile catre CSM, Sectia de procurori, in vederea avizarii. Propunerea sa pentru Parchetul General este Gabriela Scutea, Crin Bologa este propunerea pentru DNA, iar Giorgiana Hosu - pentru DIICOT.CSM a publicat calendarul pentru examinarea propunerii ministrului Justitiei de avizare a celor trei candidati.- Punerea in dezbatere publica a proiectelor de management si efectuarea verificarilor asupra candidaturilor;- Analizarea rezultatului demersului anterior si intervievarea candidatilor in intervalul orar 10:00 - 15:30;- Transmiterea avizelor catre Ministerul Justitiei.CSM a postat pe site-ul institutiei si proiectele de management ale celor trei candidati.Avizul pe care il va da CSM va fi consultativ, propunerea ministrului Catalin Predoiu urmand sa fie inaintata apoi presedintelui Klaus Iohannis, in vederea numirii in functia de conducere.