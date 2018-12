Cine e Lia Savonea, noua sefa CSM: Dosare celebre si decizii controversate. Sotul e fost coleg de cabinet cu Catalin Voicu

Cine este Lia Savonea

Judecator de 22 de ani

Dosarele

Avere de invidiat

Sursa: Declaratia de avere 14 iunie 2018

Sursa: Declaratia de avere 15 iunie 2017

Sursa: Declaratia de avere 14 iunie 2018

Grupul "Savonea"

Mizele mandatului din 2019

Seful Sectiei Penale

Seful Inaltei Curti

Functiile grele din parchete si Inspectie

Ziare.

com

In 2019, CSM urmeaza sa faca numiri in functii inalte din sistemul judiciar: Inalta Curte, Parchetul General, DNA, Sectia pentru investigare a magistratilor sau Inspectia Judiciara. Nu in ultimul rand, Sectia pentru judecatori din CSM face promovarile de judecatori la Inalta Curte. In plus, CSM numeste sau deleaga in functii sefii instantelor si parchetelor din Romania.Fosta sefa a Curtii de Apel Bucuresti, Lia Savonea este considerata unul dintre cei mai influenti membri din cadrul Sectiei pentru judecatori a CSM. Este sotia avocatului Mihai Savonea, fost coleg de cabinet al lui Catalin Voicu, condamnat definitiv in doua dosare penale.De altfel, surse din magistratura au explicat pentruca Savonea este influenta in continuare si la Curtea de Apel Bucuresti (CAB), fieful sau. Ea a activat ca judecator doar in instantele din Bucuresti.Mass-media a speculat acest lucru chiar luna trecuta, cand Curtea de Apel Bucuresti a blocat, printr-o sentinta data in contencios-administrativ, activitatea completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte, intr-un proces deschis de liderul PSD, Liviu Dragnea. Decizia a fost data de Alina Ghica, vicepresedinte cu delegatie al Curtii de Apel Bucuresti.Lia Savonea este judecator de 22 de ani, iar din 2003 a lucrat exclusiv in materie penala. Din 2009 a ocupat functia de vicepresedinte al CAB, in perioada 2010-2011, a fost presedinte cu delegatie al CAB, iar, incepand cu anul 2012, a ocupat functia de presedinte.In perioada in care era presedinte al CAB, Savonea emitea la solicitarea DNA mandatele de interceptare si de monitorizare in dosarele de coruptie, au declarat surse din magistratura pentruSavonea a solutionat mai multe dosare celebre. Ea a decis ca fiind gresite solutiile procurorilor militari care au instrumentat dosarele membrilor familiei Ceausescu. Dupa ce cuplul dictatorial a fost condamnat si executat, iar cercetarile au fost extinse asupra lui Valentin, Zoia si Nicu Ceausescu, Savonea a fost cea care a hotarat ca bunurile confiscate de procurori de la acestia sa fie restituite.A avut pe masa in perioada noiembrie 2008-februarie 2010 dosarul Retrocedarilor de pe litoral, in care a fost implicat Radu Mazare. Judecata procesului s-a considerat ca a fost trenata, durand circa doi ani.O alta decizie controversata a venit in 2016, cand Lia Savonea si judecatorul Daniel Gradinaru au hotarat ca fratii Bogdan si Razvan Mararu sa fie eliberati si cercetati in arest la domiciliu, intr-un dosar privind atentatul din cartierul bucurestean Vitan din 2012.Dupa cum am aratat, sotul Liei Savonea este avocatul Mihai Savonea, fost coleg de cabinet al fostului senator Catalin Voicu. De altfel, sotii Savonea au fost audiati ca martori intr-unul din dosarele fostului senator.Potrivit celei mai recente declaratii de avere, Mihai Savonea a vandut in ultima perioada mai multe imobile. Familia detine 2 case - Chiajna (Ilfov) si Bucerdea Granoasa (Alba), terenuri agricole si intravilan.Mihai Savonea a vandut 7 imobile in perioada 2017-2018 si doua masini si a obtinut aproximativ 600.000 de euro.Si in declaratia de avere din iunie 2017 se poate vedea ca Mihai Savonea a vandut mai multe imobile.Asta in conditiile in care Lia Savonea a castigat anul trecut aproximativ 400.000 de lei ca magistrat si membru CSM. In schimb, sotul acesteia a declarat ca a castigat doar 12.000 de lei. Adica 1.000 de lei pe luna.Din relatarile din presa, s-a conturat ideea ca Lia Savonea ar fi liderul informal al unei grup de judecatori din cadrul CSM, din care mai fac parte: Nicoleta Tant (Curtea de Apel Brasov), Evelina Oprina (Tribunalul Ilfov), Gabriela Baltag (Tribunalul Neamt) si Simona Marcu (Inalta Curte - presedintele actual al CSM).In sedintele Sectiei pentru judecatori din CSM, cei 5 magistrati isi impun la vot punctul de vedere. Alti membri din aceasta sectie mai sunt: Mariana Ghena, Bogdan Mateescu, Mihai Andrei Balan si Andrea Chis.Noile modificari legislative facute de PSD&ALDE, dublate de ordonantele de urgenta promovate de Tudorel Toader, au crescut competentele Sectiei pentru judecatori din CSM.Situatia este similara si in cazul sedintelor din plenul CSM, cand Savonea si restul colegelor isi impun punctul de vedere cu ajutorul membrilor din societatea civila: Victor Alistar si Romeo Chelariu, si al ministrului Justitiei, Tudorel Toader.De altfel, opiniile acestora sunt frecvent in concordanta cu cele ale ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Cel mai elocvent exemplu este cel al intalnirii sefilor Curtilor de Apel din tara la Suceava, cand au redactat o scrisoare cu privire la protocoalele SRI-procurori.Primul test al Liei Savonea, in calitate de presedinte al CSM, este numirea sefului Sectiei Penale. Doi judecatori s-au inscris in aceasta procedura, dar surse din magistratura au explicat pentruca favorit este Daniel Gradinaru, fost purtator de cuvant al Curtii de Apel Bucuresti, apropiat al Liei Savonea.De altfel, membrele CSM Gabriela Baltag si Evelina Oprina au reactionat dur, in luna martie, la interviul judecatorului Mirela Popescu, care candida pentru un nou mandat la sefia Sectiei Penale. Aceasta nu a mai fost votata in CSM. Daniel Gradinaru nu a participat la acel concurs, deoarece nu avea vechimea necesara.Primul mandat al sefei Inaltei Curti, Cristina Tarcea, se termina in septembrie 2019. Lia Savonea a fost unul dintre magistratii care au cerut raspicat revocarea acesteia in legatura cu modul de constituire a completurilor de 5 judecatori si dupa ce judecatorii Curtii Constitutionale au constatat conflictul de natura constitutionala generat de conducerea instantei supreme."Consider ca demersurile conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au fost de natura sa vulnerabilizeze dreptul partilor la un proces echitabil, prin riscul asumat de influentare a repartizarii aleatorii a dosarelor, ceea ce ar trebui sa activeze institutia revocarii", scrie Lia Savonea in cererea adresata CSM.Alte probleme care trebuie rezolvate sunt numirile sefilor din cadrul DNA, Inspectiei Judiciare, la Sectia de Investigare a magistratilor si la mai multe sectii din cadrul Parchetului General.In toate aceste cazuri, functiile sunt ocupate de interimari, de cele mai multe ori cu ajutorul unor ordonante de urgenta initiate de Tudorel Toader.In plus, la sfarsitul lunii aprilie 2019, expira si primul mandat al procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. Potrivit legii, magistratul are dreptul la inca un mandat.Situatia este complicata, Lazar este in plina procedura de revocare initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar procurorul general contesta in instanta procedura lui Toader si cere suspendarea acesteia.