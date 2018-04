Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectia Judiciara si ICCJ au incheiat protocoale de cooperare cu SRI

Solicitarea premierului

Potrivit acestuia, in urma solicitarilor transmise institutiilor judiciare, dupa cum s-a decis la ultima sedinta de plen a CSM, Inalta Curte, Inspectia Judiciara si Ministerul Public au transmis ca au incheiat protocoale cu SRI. El a precizat ca si la nivelul CSM a fost incheiat un protocol cu SRI, insa acesta a fost anulat in 2017."Am primit corespondenta cu entitati din sistemul judiciar dupa cum urmeaza: Parchetul de pe langa ICCJ, ICCJ, IJ, si la nivelul CSM a fost incheiat un astfel de protocol denuntat in 2017 la initiativa tuturor membrilor Consiliului. Toate celelalte entitati din sistemul judiciar, in perioada 2005-2018 nu au incheiat astfel de protocoale. Tot ce am primit la aceasta data, nu sunt atasate protocoalele in forma scrisa. Toata situatia a vizat doar o corespondenta minimala", a declarat Codrut Olaru.El a adaugat ca protocolale nu au fost atasate fiindca sunt clasificate, insa le-a cerut membrilor CSM sa analizeze protocoalele la nivelul fiecarei institutii."Obiectul punctual al acestor protocale, dat fiind faptul ca vorbim despre o corespondenta clasificata, nu a fost atasat, astfel ca membrilor le adresez rugamintea ca, la nivelul institutiilor, sa analizeze punctual aceasta corespondenta. Cred ca ar trebui sa ne mentinem punctul de vedere, sa insistam sa primim toate aceste protocoale si sa le discutam", a spus Olaru.La randul ei, presedintele CSM, Simona Marcu, a adresat plenului propunerea de a transmite institutiilor care au incheiat protocolale cu structurile de informatii solicitari de a analiza in ce masura sunt indeplinite elementele procedurale pentru a incepe desecretizarea protocoalelor."Consiliului nu i-au fost transmise aceste documente in materialitatea lor, nu putem sa exprimam alte concluzii. Multe dintre protocoale nu mai sunt valabile. Chiar si cei care avem acces la documente clasificate, avem nevoie sa fie declasificate, propun plenului sa transmita solicitari institutiilor care au incheiat aceste protocoale sa analizeze in ce masura sunt indeplinite elementele procedurale pentru a demara desecretizarea acestor protocoale", a spus Marcu.Potrivit acesteia, procurorul general Augustin Lazar - care nu participa la sedinta - a solicitat amanarea dezbaterilor pe aceasta tema.Sedinta de plen a CSM continua, insa, in sistem videoconferinta cu Uniunea Judecatorilor. Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009 . Protocolul a fost semnat in februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nitu si prim-adjunctul SRI Florian Coldea si a inlocuit documente similare incheiate chiar imediat dupa infiintarea de catre Guvernul Nastase a Parchetului National Anticoruptie (PNA), actuala DNA.Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate de procuror general si de George Maior, director al SRI.Amintim ca premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, "avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala".Ulterior, in 19 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut oficial procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, DNA, DIICOT si SRI.Iar marti Ministerul Public a transmis ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege pentru declasificarea protocolului incheiat intre Parchetul General si SRI.