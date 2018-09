CSM a adoptat regulamentele sectiei speciale de anchetare a magistratilor

Cum sunt numitii sefii Sectiei

CSM a adoptat atat regulamentul pentru procurori, cat si regulamentul pentru alegerea conducerii sectiei.Sectia pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati trebuie sa se operationalizeze pentru ca asa spune legea, care este imperativa, a declarat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, inaintea sedintei CSM."Ne aflam la CSM, unde avem sedinta cu un singur punct pe ordinea de zi - adoptarea regulamentului privind numirea procurorilor la Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor din justitie. (...) La sedinta de saptamana trecuta a fost amanat. CSM are un purtator de cuvant care poate da explicatii suplimentare", a spus Toader, intrebat de ce a fost amanata discutarea regulamentului privind infiintarea acestei sectii.Infiintarea unei sectii de investigare a procurorilor si judecatorilor, care are competente exclusive de a cerceta infractiunile savarsite de judecatori si procurori, este una din cele mai importante modificari aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, promulgata de presedintele Klaus Iohannis in 20 iulie "In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se infiinteaza si functioneaza Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, careSectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie isi pastreaza competenta de urmarire penala si in situatia in care, alaturi de persoanele prevazute la alin. (1), sunt cercetate si alte persoane", se arata in lege.Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie"Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie solutioneaza conflictele de competenta aparute intre Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si celelalte structuri sau unitati din cadrul Ministerului Public", mai prevede actul normativ.De asemenea, Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Numarul de posturi al Sectiei poate fi modificat, in functie de volumul de activitate, prin ordin al procurorului general, la solicitarea procurorului-sef sectie, cu avizul conform al plenului CSM.Totodata, procurorul-sef al Sectiei este numit si revocat in functie de catre CSM. El este numit in urma unui concurs care consta in prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specific functiei de conducere respective, urmarindu-se competentele manageriale, gestiunea eficienta a resurselor, capacitatea de a-si asuma decizii si responsabilitati, competentele de comunicare si rezistenta la stres, capacitatea de a-si asuma decizii si responsabilitati, competentele de comunicare si rezistenta la stres, precum si integritatea candidatului, evaluarea activitatii sale ca procuror si modul in care acesta se raporteaza la valori specificie profesiei, precum independenta justitiei ori respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale.Procurorul-sef adjunct al Sectiei este numit in functie de plenul CSM, la propunerea motivata a procurorului-sef sectie, dintre procurorii deja numiti in cadrul sectiei. Numirea in functia de procuror-sef adjunct se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.Revocarea procurorului-sef adjunct se face de plenul CSM, la propunerea motivata a procurorului-sef sectie, in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specific functiei, in cazul in care acesta a fost sanctionat disciplinar.Procurorii din cadrul Sectiei speciale sunt numiti si ei tot de CSM pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea prelungirii in total la maximum noua ani.