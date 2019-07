CSM a amanat pronuntarea in cazul procuroarei care a intervenit in cazul Sorina

Ziare.

Procurorii trebuie sa decida in legatura cu suspendarea din functie a procurorului care avea mandat de perchezitie pentru obtinerea de probe si inscrisuri, nu pentru preluarea copilului.Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM a avut, miercuri, pe ordinea de zi cazul Mariei Antoaneta Piturca, procuror-sef Sectie de urmarire penala din cadrul Parchetului Curtii de Apel Craiova, pentru care Inspectia Judiciara a propus suspendarea din functie.Maria Antoaneta Piturca s-a prezentat la audieri, iar membrii Sectiei pentru procurori in materie disciplinara au amanat pentru joi pronuntarea unei solutii. Inspectia Judiciara a anuntat in 2 iulie ca Maria Piturca este cercetata disciplinar . Tot atunci, Directia de inspectie pentru procurori a inaintat Sectiei pentru procurori in materie disciplinara propunerea de suspendare din functie a procurorului, pana la finalizarea procedurii disciplinare.Inspectia Judiciara - Directia de inspectie pentru procurori a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de procurorul Maria Antoaneta Piturca de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova sub aspectul abaterilor disciplinare prev. de art.99 lit. a) si t) teza I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, retinandu-se ca exista indicii cu privire la savarsirea abaterilor disciplinare constand in "manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu" si respectiv "exercitare a functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, daca fapta nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni".In 21 iunie, fetita de opt ani a fost luata de autoritati din locuinta asistentului maternal din Mehedinti, dupa ce a fost adoptata de o familie de romani din SUA . Momentul a fost filmat de apropiatii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. In filmare se vede cum copilul, disperat, plange, se prinde de hainele femeii si striga "Mami, nu vreau sa plec", in timp ce procurorul trage de ea si incearca sa o duca la masina, pentru a fi preluata de parintii adoptivi.Actiunea a starnit un val de reactii negative, sute de persoane cerand clarificarea situatiei si verificarea modului in care s-a facut adoptia.Mandatul de perchezitie la locuinta asistentului maternal care o avea in plasament pe Sorina viza strangerea de probe privind mai multe infractiuni, printre care lipsirea de libertate, rele tratamente aplicate minorului, nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului, inselaciune, nu preluarea fetitei.