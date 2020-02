CSM a dat doua avize negative la propunerile lui Predoiu. Doar Crin Bologa a fost acceptat pentru sefia DNA

Reactia Giorgianei Hosu

Ca urmare a votului de azi din Sectia pentru procurori, aviz pozitiv a primit doar Crin Bologa, candidat la sefia DNA. In schimb, Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu au primit aviz negativ de la CSM, pentru functiile de procuror general si respectiv sefa DIICOT."In data de 11 februarie 2020, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in urma derularii interviurilor programate, a avizat propunerile ministrului justitiei de numire in functiile de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie si procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, astfel:- doamna GABRIELA SCUTEA pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - aviz negativ;- domnul CRIN NICU BOLOGA pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie - aviz pozitiv;- doamna GIORGIANA ELENA HOSU pentru functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - aviz negativ", informeaza CSM intr-un comunicat remis Ziare.com.Avizele vor fi transmise catre Ministerul Justitiei.Giorgiana Hosu a fost intrebata de jurnalisti daca are de gand sa se retraga din cursa, avand in vedere ca Gabriela Scutea anuntase ca ia in calcul aceasta varianta, in cazul in care va primi aviz negativ."In acest moment nu o sa iau nicio hotarare. Orice varianta poate sta in picioare, dar in acest moment eu nu am luat nicio hotarare si asigur conducerea DIICOT, sunt singura persoana care o poate face", a spus Hosu la iesirea de la CSM.Intrebata despre faptul ca mama sa, la varsta de 80 de ani, a devenit asociata intr-un offshore, ea a refuzat sa comenteze: "O sa va rog sa-mi ingaduiti sa nu explic actele si actiunile unei alte persoane, chiar daca este mama mea".CSM acorda doar un aviz consultativ, asa ca Predoiu poate merge mai departe cu aceiasi candidati.Procedural, ministrul Justitiei urmeaza sa inainteze propunerile presedintelui Klaus Iohannis in vederea numirii noilor sefi ai PG, DNA si DIICOT pentru un mandat de 3 ani.Gabriela Scutea, Crin Bologa si Giorgina Elena Hosu au fost audiati, marti, intr-o sedinta a Sectiei pentru procurori a CSM, care a durat mai mult de 6 ore.Iata filmul zilei la CSM: Cum s-au prezentat procurorii care vor sefia parchetelor. Inchizitoriu despre Caracal, Tandarei, rude si fostii sefi