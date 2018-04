CSM a decis pentru a doua oara excluderea Cameliei Bogdan din magistratura. Judecatoarea anunta ca va contesta decizia

Ce declara Bogdan saptamana trecuta

Acuzatiile Inspectiei

Prima excludere, anulata la Inalta Curte

Ziare.

com

Camelia Bogdan a declarat pentruca va contesta la Inalta Curte decizia de excludere din magistratura."Am experienta, am mai trecut prin aceasta incercare. Nu poti fi data afara din magistratura pentru ca ai judecat o cauza, cu audieri de martori si ai aplicat standardele CEDO", ne-a declarat Bogdan. Judecatoarea arata ca a fost acuzata ca ar fi tergiversat o cauza, prin audierea unor martori, care fusesera citati de un alt coleg judecator.Camelia Bogdan a explicat saptamana trecuta, intr-un interviu pentru Deutsche Welle, ca se urmareste o noua excludere a sa din magistratura. Ea a dat detalii si despre actiunea disciplinara pornita impotriva sa."Mi se imputa ca am judecat si nu am tergiversat dosarul Ultra ProComputers, un dosar in care a fost deferit justitiei o tipologie de fraudare a procedurii falimentului in scopul sustragerii unor imobile de la masa credala, inculpatii beneficiind de sprijinul unor consultanti in scheme infractionale. Este un dosar in care am descris pentru prima data in jurisprudenta riscul transformarii Justitiei romane intr-o masina de spalat bani.Am recuperat pentru Statul roman banii sifonati, dispunand confiscarea produsului infractiunii de la toti cei care au facilitat procesul de spalare a banilor, inclusiv de la notarii care in loc sa-si indeplineasca obligatiile de prevenire a flagelului spalarii banilor au participat activ la schema infractionalafacilitand scurgerea unor milioane de eurodin circuitul financiar",In acest caz, Inspectia Judiciara a exercitat pe 17 martie 2017, actiunea disciplinara impotriva Cameliei Bogdan pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. o) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si al procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - "nerespectarea in mod grav sau repetat a dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor".In motivarea actiunii disciplinare s-a retinut ca magistratul a incalcat dispozitiile legale privind repartizarea aleatorie si continuitatea completului de judecata, deoarece ar fi pastrat un dosar si l-ar fi finalizat, desi era obligata sa il transmita judecatorului titular.Camelia Bogdan a mai fost exclusa in magistratura pe 8 febriarie 2017 de Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia a fost intoarsa de Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte care a decis ca judecatoarea sa fie mutata disciplinar la Curtea de Apel Targu Mures pentru o perioada de sase luni.Decizia a fost luata de un complet de 5 judecatori, la un scor strans. Trei judecatori au fost pentru sanctiune disciplinara: Gabriela Bogasiu, Mihaela Tabarca si Mirela Politeanu, alti doi judecatori, Rodica Susanu si Cristian Daniel Oana, au facut opinie separata si au aratat ca Bogdan nu trebuie sanctionata disciplinar.