CSM a publicat protocolul declasificat cu SRI. Iata principalele prevederi

valorificarea eficienta a posibilitatilor pentru identificarea anticipata si inlaturarea in timp util a unor fapte care ar putea afecta infaptuirea justitiei sau realizarea securitatii nationale;

informarea reciproca cu datele si informatiile pe care fiecare parte le detine si care sunt utile in vederea indeplinirii atributiilor specifice celeilalte parti;

analizarea unor proiecte de acte normative referitoare la obiectul de activitate al partilor;

schimbul de materiale documentare, de lucrari si date utile celeilalte parti, pentru elaborarea unor materiale de specialitate.

Desecretizarea protocoalelor

Documentul a fost adoptat in 2012 si este semnat de seful SRI de atunci, George Maior, si presedintele CSM la acea data, Alina Ghica.Potrivit documentului, scopul protocolului este "asigurarea independentei si infaptuirii justitiei, precum si al cunoasterii, prevenirii si contracararii vulnerabilitatilor si factorilor de risc care pot afecta starea de legalitate, mentinerea ordinii de drept, precum si climatul de exercitare neingradita a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, ca valori de securitate nationala, potrivit principiilor si normelor democratice statornicite prin Constitutie".De asemenea, in document sunt consemnate regulile cooperarii dintre cele doua parti, care se realizeaza prin:Potrivit documentului,. De asemenea, transmiterea datelor si informatiilor de catre parti se face doar cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor clasificate si numai cu aprobarea conducerilor partilor."In cazul in care una din parti intentioneaza valorificarea informatiilor, potrivit competentelor proprii,", se mai arata in protocol.In realizarea cooperarii se impun niste limite sau interdictii precizate de parti, in cazurile in care: e pusa in pericol indeplinirea atributiilor legale ale partilor, sunt afectate drepturi sau libertati ale unei terte persoane, in cazul apararii securitatii nationale, protejarii interesului national si deconspirarii tehnicilor speciale de investigare sau a surselor de informatii protejate de lege.Protocolul mai prevede caDe asemenea, cele doua parti se obligaDocumentul mai prevede ca CSM si SRI isi pot trimite invitatii de participare la "sesiuni stiintifice, simpozioane si seminarii" si ca,Protocolul a fost incheiat pe Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat pe 5 aprilie ca a incheiat, in anul 2012, un protocol institutional cu Serviciul Roman de Informatii.In luna martie 2017, protocolul a fost insa denuntat, prin acordul partilor, fiind demarata procedura de declasificare.Amintim ca premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, sub motivul "interesului public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala".Ulterior, in 19 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut oficial procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, DNA, DIICOT si SRI. Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, pe 30 martie , protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General. Protocolul a fost semnat in februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nitu si prim-adjunctul SRI Florian Coldea si a inlocuit documente similare incheiate chiar imediat dupa infiintarea de catre Guvernul Nastase a Parchetului National Anticoruptie (PNA), actuala DNA.