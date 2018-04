CSM a publicat protocolul incheiat cu Centrul National Cyberint, din cadrul SRI

Ziare.

Protocolul a fost semnat in 18 decembrie 2014 de catre presedinte CSM de la acea vreme Adrian Bordea si de catre directorul de atunci al SRI George Maior.Protocolul incheiat intre CSM si SRI are cinci capitole, iar obiectul documentului vizeaza stabilirea conditiilor in care se face schimbul de informatii intre parti si modalitatile prin care acestea se transmit in scopul identificarii, alertarii si prevenirii consecintelor incidentelor de securitate in care pot fi implicate serviciile informatice administrate de catre CSM.In document sunt mentionate si categoriile de informatii transmise, fiind prevazut ca CSM transmite catre Cyberint informatii privind atacuri cibernetice sau incidente de securitate importante furnizate de sistemele proprii de supracheghere a retelei si serviciilor de comunicaaii electronice, cum ar fi sisteme de detectare/prevenire a accesului neautorizat, mesajele de e-mail tip spam stocate de serverele de posta electronica stabilite ca avand acest caraceter de catre administratorii de retea si care nu reprezinta trafic al utilizatorilor din reteaua institutiei.La cerere, pot fi transmise mesajele de tip NetFlow provenite de la serverele conectate in retelele furnizorilor de servicii de telecomunicatii.Alte tei capitole ale protocolului se refera la metodele si mijloacele de transmitere a informatiilor, la obligatiile partilor si la caraceterul confidential al unor prevederi ale documentului.La inceputul lunii aprilie, CSM a anuntat ca a incheiat in 2012 un "protocol institutional" cu SRI, denuntat in 2017 si ca a inceput procedura de declasificare a acestui document. Un alt protocol este cel incheiat in 2014 cu Centrul National Cyberint, pe durata nedeterminata, acesta nefiind clasificat.In luna martie 2017, protocolul a fost insa denuntat, prin acordul partilor, fiind demarata procedura de declasificare, se arata intr-un comunicat al CSM.