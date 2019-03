CSM a stabilit ca judecatorul Danilet ar fi incalcat Codul deontologic cand l-a criticat pe Tudorel Toader pe Facebook

Decizia CSM

Iata postarea lui Cristi Danilet:

Discutia din CSM a aparut in cazul unei postari pe Facebook, din august 2018, in care Danilet l-a ironizat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care spunea ca persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor ilegale sau a protocoalelor cu SRI pot cere revizuirea sentintei."Sunt idei trasnite", "nu pot fi inventate cazuri de revizuire noi decat pentru dosare noi" sau "orice student la Drept afla in anul intai ca motivul de nulitate trebuie sa existe in momentul efectuarii actului, nu sa apara ulterior", au fost reactiile magistratului.Sectia pentru judecatori din CSM, condusa de Lia Savonea, face trimitere in acest caz la articolul 9, alineatul 2, din acest Cod deontologic care stipuleaza: "."Decizia a fost luata cu 6 voturi pentru si 3 impotriva.Pe de alta parte, aceeasi sectie a hotarat azi ca nu exista indicii cu privire la incalcarea normelor de conduita reglementate de art. 17 din Codul deontologic al magistratilor. Aceasta decizie a fost luata cu 5 voturi pentru si 4 impotriva.".I.S.