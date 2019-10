Dezbatere aprinsa in CSM prinvind dosarele DNA cu magistrati. Procuror: Scandalos de mare diferenta intre realitate si ce spunea seful SS

Ziare.

Discutia pe marginea acestui subiect a fost ampla, in care unii dintre membri au mentionat ca documentul contine abuzuri grave, iar altii au comentat cifrele vehiculate in spatiul public.: "Am citit si recitit acest raport al IJ si am descoperit de fiecare data lucruri pe care prima data nu le-am vazut. (...) Am fost marcata de incercarea noastra de a nu recunoaste ca lucrurile nu au stat bine ani de zile.Stiu ca este tendinta de a ne apara unii pe altii. (...) E momentul sa lasam obieciurile deoparte, deoarece societatea asteapta corectitudine. (...)Noi, dupa atatia ani, nu vrem sa orbim despre acest aspect, cum nu vrem sa vorbim la 30 de ani de la caderea comunismului - 30 de ani, cand SRI nu mai putea sa aiba competente pe cercetarea penala, unde suntem cu acest SRI? Ne uitam in raportul IJ si gasim dovezi ca acest SRI facea acte de urmarire penala".: "Judecatorii care au facut obiectul dosarelor - si procurorii - au fost supravegheti tehnic in perioada asta, multi dintre ei".ii raspunde: "Cu autorizarea instantei".continua: "Nu putem sa spunem ca doar au fost dosare deschise si nu s-a facut nimic. Tocmai faptul de a sta o perioada atat de mare si de a nu se face acte sau a se face periodic anumite acte e o tehnica de a agata: poate judecatorul vreodata, cine stie, imi da o solutie care nu imi e favorabila.Ati spus ca mandatele au fost aprobate de judecatori. Este adevarat, eu insami am facut lucrul acesta de multe ori. (...) Te pronunti pe ce iti aduce procurorul, pe baza dosarului pe care ti-l prezinta. (...)Eu nu spun ca nu a fost justificat sa fie anchete impotriva unor magistrati. Nimeni nu doreste lucrul acesta, sa avem magistratura corupta. Ce nu-mi doresc este sa am o magistratura timorata. Judecatori timorati care nu pot sa faca justitie. Pentru ca, in timp, a auzit ce a patit colegul. Sau i s-a luat dosarul.Lucrurile astea s-au transmis subliminal. Va mai spun ceva, fara sa va suparati (catre Mihai Balan - n.red.): tentatia de a pune presiune pe judecatori eu am vazut-o cu cat judecatorul era la instante superioare, cu atat mai mare. Sa credeti lucrul acesta".: "Nu generalizez si nici nu elimin eventualele nereguli care se regasesc in activitatea unui parchet".La randul sau, judecatorul Andrea Chis a spus ca numarul mare de dosare cu magistrati poate reprezinta rezultatul plangerilor depuse de justitiabili.: "Aceste cifre vehiculate apropo de numarul de judecatori cercetati se pun intr-o cheie ca, de fapt, toti judecatorii din tara asta traiau sub sabia lui Damocles pentru ca aveau dosare la DNA. Cred ca lucrurile nu stau asa. (...) Mama m-a intrebat o data: 'Tu ai avut dosar penal?' Da, bineinteles. Toti am avut. Daca am intreba judecatorii, o sa spuna ca la un moment dat s-au formulat plangeri. (...) Daca exista un dosar penal sau un dosar discipinar nu inseamna ca acel judecator a fost neaparat tracasat.Uneori, nici nu ai stiut de dosar penal, pentru ca nu ai fost chemat. (...) Cred ca acei procurori sau judecatori care au savarsit abuzuri trebuie cercetati. Penal sau disciplinar. Dar disciplinar e tarziu sa-i cercetam, pentru ca am avut o Inspectie care doarme, cu doi sefi care, in loc sa fie sanctionati, au fost gratulati de acest CSM".Procurorul Cristian Ban a comentat si cifrele vehiculate in spatiul public cu privire la dosarele cu magistratii.: "Avem in fata un raport al Inspectiei Judiciare - plecand de la premisa ca nu contine erori factuale, eu constat ca presupuse nerespectari ale normelor procesual si material in primul rand ori intarziere in solutionare - cele mai multe. Mai sunt altele care, intr-adevar, pot imbraca si alta forma de raspundere.Consider ca dosarul fostului procuror general Tiberiu Nitu a fost o eroare a acestei structuri specializate de parchet. Insa aceste erori pe care inspectorii judiciari le constata sunt punctuale. Apreciez ca neajunsurie constatate nu pot fi caracterizate de natura a constitui un factor de presiune a judecatorilor la nivel sistemic, generalizat.Pe de alta parte, nu pot sa nu pun doua intrebari: Unde sunt in acest raport reliefate sutele si miile de magistrati interceptati, asa cum s-a rostogolit de luni de zile, poate chiar de ani, in spatiul public? Realitatea este ca nu au fost mii de magistrati, ci 166 in 5 ani, ce reprezinta o medie de 33 de magistrati pe an.A doua intrebare: Unde e procentul de 70% de dosare create ca urmare a sesizarilor din oficiu? Cifrele vehiculate de fostul sef al SIIJ (Sectia Speciala - n.red.). Realitatea e ca nu sunt 70% din oficiu, ci 10% din oficiu".intervine: "Scandalos de multe".continua: "Scandalos de mare diferenta. Eu nu pot fi de acord cu manipularile, cu propaganda care, de cel putin 3 ani, se desfasoara in sensul discreditarii intregii activitati a DNA si a tuturor celor 150 sau cati sunt procurori din unitate. Cei care au gresit trebuie sa raspunda.Noi nu am tinut niciodata pe cineva in brate, ca Sectie pentru procurori. Nu pot fi de acord ca aceste pretinse abuzuri sa fie pretext de factorul politic in sensul infiintarii unei structuri de parchet paralele".Inspectorii judiciari au aratat in raport ca, in perioada 1 ianuarie 2014 - 30 iulie 2018, DNA a solutionat aproape 2.000 de dosare privind 3.420 de magistrati.